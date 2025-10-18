Labdarúgó NB I - Izgalmas döntetlen Pakson

2025. október 18. 21:05

A listavezető Paks sok helyzetet hozó mérkőzésen döntetlent játszott a harmadik helyen álló, vendég Debrecennel a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának szombati játéknapján.

A kupagyőztes hazai csapat így továbbra is veretlen - egyedüliként a mezőnyben -, az előző idény végét is hozzáadva a sorozathoz 12 kör óta nem talál legyőzőre, a DVSC pedig őrzi idegenbeli veretlenségét.

Fizz Liga, 10. forduló:

Paksi FC-Debreceni VSC 1-1 (0-0)

Paks, v.: Rúsz

gólszerzők: Hahn (50.), illetve Guerrero (56.)

sárga lap: Horváth K. (32.), illetve Mejías (93.), Lang (95.)

Paksi FC:

Kovácsik - Lenzsér (Szekszárdi, 36.), Kinyik, Vécsei - Osváth, Windecker, Papp, Horváth K. (Pető, 67.), Silye - Hahn (Böde, 67.), Tóth B.

Debreceni VSC:

Varga Á. - Szécsi (Dacosta, 80.), Mejías, Lang, Guerrero - Szűcs T. (Cibla, 91.), Batik - Szuhodovszki (Komáromi, 67.), Dzsudzsák (Youga, 91.), Kocsis D. (Bermejo, 67.) - Bárány

A kezdés előtt Mezey Györgyre, a magyar válogatott közelmúltban elhunyt volt szövetségi kapitányára és Somodi Bélára, a hazai klub egykori játékosára emlékeztek a stadionban lévők.

Nagy lendülettel kezdte a találkozót mindkét csapat, az első percekben a debreceni kapu előtt Hahn és Horváth veszélyeztetett, míg a másik oldalon Bárány lövését kellett védenie Kovácsiknak.

Az iram nem hagyott alább a folytatásban sem, de nagyobb helyzet nem alakult ki. Leginkább a paksiaknál volt a labda, akik beadásokkal próbálkoztak, míg a vendégek, ha lehetőséghez jutottak, távoli lövésekkel kísérleteztek.

A félidő derekán percekig állt a játék, miután Lenzsér és Papp nagy igyekezetükben összefejeltek, előbbit hosszú percekig ápolták, majd le is kellett cserélni, kórházba szállították.

Az eset kissé megtörte a játék ritmusát, a folytatásban sok volt a szabálytalanság, majd közvetlenül a szünet előtt Bárány veszélyeztetett, miután Kovácsik és Szekszárdi nem értette meg egymást a 16-os vonalánál.

Hogy mindkét fél nagy erőkkel támadott, azt jól mutatja, hogy az első játékrész összesen 11 - négy hazai és hét vendég- - szögletet hozott.

A második félidő egy hatalmas paksi helyzettel kezdődött: Silye beadását Varga kitornászta a léc alól, a kipattantót Tóth fejelte vissza, de Lang a gólvonalról mentett.

A hazai nyomás azonban fokozódott, s Hahn révén a sokadik lehetőségét már gólra váltotta a házigazda. Sokáig nem örülhetett a vezetésnek az éllovas, a védelem bizonytalankodását kihasználva ugyanis néhány perc múlva egyenlített a Debrecen.

A folytatásban futószalagon követték egymást a veszélyes paksi helyzetek, beszorították ellenfelüket a hazaiak, de újabb gólt nem sikerült szerezniük.

Később a vendégeknek is volt egy nagy lehetőségük, de Bárány lövését a kimozduló Kovácsik hárítani tudta.

A hajrában Tóth Barna fejjel ugyan bevette a vendégek kapuját, a VAR-vizsgálat után azonban szabálytalanság miatt érvénytelenítették a gólt, majd a ziccerben kiugró Bárány lábáról varázsolta le Kovacsik a labdát, így végül maradt a döntetlen.

MTI