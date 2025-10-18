Hankó Balázs: minden provokációt csírájában kell elfojtanunk!

Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk! - írta a kulturális és innovációs miniszter a Facebookon szombaton.
Hankó Balázs a közösségi oldalán arról tájékoztatott: felszólította az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felsőoktatási intézményben történteket, az egyetemen ugyanis erőszakosan zavarták meg az előadását Alexander Yakobsonnak, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történészének.
"Magyarország békés ország", és aki Magyarországra jön, annak ezt tiszteletben kell tartania - emelte ki miniszter.
Hozzátette, a kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak.
Bejegyzésében Hankó Balázs közzétette a Darázs Lénárd rektornak írt levelét is. Ebben a történtek kivizsgálásán túl arra szólítja fel az intézmény vezetését, hogy vonja felelősségre az atrocitásban érintett egyetemi polgárokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy a jövőben valamennyi kurzus, előadás és nyílt rendezvény során biztosított legyen a békés egyetemi környezet.
"Kérem, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről soron kívül, de legkésőbb 2025. október 22-éig tájékoztatni szíveskedjen!" - írta a miniszter a rektornak.
