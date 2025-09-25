Google: A Biden-adminisztráció tisztségviselői töröltettek YouTube-csatornákat, de szándékunkban áll visszaállitani őket

2025. szeptember 25. 08:04

A Google jogi képviselője szerint a vállalat kész helyreállítani több korábban törölt YouTube-fiókot, köztük ismert amerikai közéleti szereplők csatornáit is. A tiltások hátterében a COVID–19 járvánnyal és a választásokkal kapcsolatos tartalmak álltak, amelyek eltávolítását a nyilvánosságra került dokumentum szerint a Biden-adminisztráció tisztviselői kérték a techóriástól.

Az Alphabet vállalatcsoporthoz tartozó Google szándéka egy, az amerikai kongresszus alsóházának bizottsági megkeresésre elküldött nyilatkozatból derül ki, amely kedden érkezett a képviselőház jogi bizottságához.

A nyilvánosságra került dokumentum szerint elsősorban a COVID-19-cel, azaz a világjárványt okozó koronavírussal kapcsolatban tett, illetve választásokkal összefüggő politikai vélemények miatt törölt fiókokról, és az azokhoz tartozó csatornákról van szó. Magánemberek mellett több jól ismert amerikai közéleti és médiaszemélyiség videóoldala is intézkedések alá került évekkel ezelőtt.

Az érintettek között van

Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelenlegi igazgatóhelyettese,

Gorka Sebestyén, a Fehér Ház terrorellenes szervezetének jelenlegi vezetője,

valamint Steve Bannon, a War Room nevű podcast házigazdája, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója.

"A vállalat szólásszabadság iránti elkötelezettsége tükröződik abban, hogy a YouTube lehetőséget ad a tartalom-előállítók számára, hogy ismét csatlakozzanak a platformhoz, amennyiben a cég megszüntette az érintettek csatornáját a COVID-19-re és választásokra vonatkozó - már nem érvényes - integritási szabályok ismételt megsértése miatt" - olvasható a Google jogi képviselőjének tájékoztatásában.

A dokumentum a korábban törölt felhasználók politikai irányultságára utalva azt is hangsúlyozza, hogy a YouTube "értéknek tartja a konzervatív hangokat a felületén", valamint elismeri, hogy a korlátozó intézkedések meghozatalában része volt az előző amerikai adminisztráció nyomásgyakorlásának.

"A Biden-adminisztráció magas rangú tisztségviselői, köztük a Fehér Ház tisztviselői ismételten és kitartóan keresték fel az Alphabetet, és nyomást fejtettek ki a vállalatra bizonyos, a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó felhasználói tartalmakkal kapcsolatban, amelyek nem sértették meg a szabályokat" - olvasható a Google jogászának nyilatkozatában.

A dokumentumból nem derül ki, hogy a korábban törölt tartalom-előállítók YouTube-csatornáját és fiókját mikori hatállyal állítanák helyre.

MTI/Gondola