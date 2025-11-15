A Jövőnk a szórványban egyesület bemutatkozásával ünnepelték meg a magyar szórvány napját a torockói Duna-házban

Szerző: mti

2025. november 15. 21:09

A szórványban a magyarság nemcsak velünk született adottság, hanem döntés, feladat és küldetés is, amit vállalni, ápolni és továbbadni kell - hangsúlyozta Bodoczi Annamária a Jövőnk a szórványban egyesület elnöke szombaton a torockói Duna-házban.

Az Alsó-Kis-Küküllő mentén élő szórványközösségek megerősítése érdekében 2019-ben létrehozott bethlenszentmiklósi egyesület vezetőjét a magyar szórvány napja alkalmából hívták meg a torockói Duna-házba, ahol Csécs Márton unitárius esperes kérdezte arról, milyenek a magyar szórványközösség hétköznapjai egy román többségű környezetben, milyen nehézségekkel szembesül, és mi adhat reményt megmaradásához?

Bodoczi Annamária felidézte, korábban bejegyzett egyesületüket a bethlenszentmiklósi közösséget ért megpróbáltatások sorozata késztette cselekvésre: a térséget sújtó árvíz, majd az unitárius templom tornyát elpusztító tűz nyomán ért meg bennük a felismerés, hogy a közösségnek vissza kell valahogy adni a reményt, a jövőbe vetett hitét ahhoz, hogy ismét építkezni kezdjen, és közösségként meg tudjon maradni.

"Meg kell erősíteni magadban a hitet, hogy magyarnak lenni román környezetben is érték. Ápolnod kell identitásodat, és légy büszke arra, hogy magyar vagy, a magyarságunk nem teher, hanem többlet, és nem vesz el semmit tőled, sem mástól"

- hangoztatta az egyesületi elnök.

Rámutatott, közösségszervező munkájukhoz, a Bethlenszentmiklósi Magyar Napok rendszeres megszervezéséhez, a közösségi ház kialakításához, a gyermekfoglalkozásokhoz, oktatási és kulturális programokhoz, az új templomharang megvásárlásához nélkülözhetetlen, következetes támogatást kaptak a magyar kormánytól és az RMDSZ-től, a magyar közösség élni akarása pedig a község román többségű önkormányzatának elismerését és támogatását is kivívta.

"Minden kis közösségben akkor tudunk bármit elérni, hogyha az a kis közösség valamire büszke. Márpedig hogyha egy ilyen román-magyar környezetben van egy kis magyar sziget, de fél vagy szégyelli megélni a magyarságát, akkor az a dolgunk, hogy megerősítsük benne azt, hogy ő igazából nem kell elnyomja magában az identitását, hanem büszkének kellene lennie arra, hogy ő magyar"

- mutatott rá Bodoczi Annamária.

A Jövőnk a szórványban egyesület közösségépítő munkája nyomán a gyerekek számára természetessé vált a magyar kultúrához való kötődés, és immár a vegyes nemzetiségű családok is egyre aktívabban vesznek részt az egyesület programjain. A rendszeres találkozások, közösségi események nemcsak tartalmas időtöltést jelentenek, hanem erősítik azt az érzést is, hogy a szórványban élő magyarság nincs egyedül, és van jövője ezen a vidéken - értékelt az egyesületi vezető.

A torockói Duna-házban tartott kulturális est második részében a Márai-emlékév alkalmából Havasi Péter felvidéki színművész adott elő részleteket Márai Sándor Kassai őrjárat című művéből.