Soltész Miklós: a ruszin közösség számíthat a magyar kormányra

Szerző: mti

2025. november 15. 22:07

A ruszin közösség számíthat a magyar kormányra - emelte ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Budapesten, a Stefánia Palotában megrendezett ruszin nemzetiségi kulturális hagyományőrző ünnepségen.

Az ünnepség a Krisztus követei című oratóriummal kezdődött, amely Romzsa Tódor és Orosz Péter atyákról szól. Az előadáshoz kapcsolódva Soltész Miklós azt mondta, a két vértanú élete "tanulság, hogy a hitet megvallva, a közösséget erősítve és szolgálva, a nemzetben élve és azt szeretve kell tennünk minden nap".

"Aki hívő, aki Istenhez közelít, annak minden percében ezt sugároznia kell" - tette hozzá.

A ruszin közösség helyzetéről szólva úgy fogalmazott: "Kárpátalján a jelenlegi ukrán vezetés a ruszinokat nemcsak hogy figyelembe nem veszi, hanem végképp el akarja törölni", ugyanúgy eltörölve a múltat, ahogy azt a szovjet kommunizmus idején hirdették.

Arra is kitért, hogy a ruszin közösség Magyarország mellett támaszkodhat Szlovákiára is. "Felfedeztük azt, hogy az ezeréves együttlét sokkal több szépet és örömöt adott, mint bánatot és keserűséget" - jelentette ki Soltész Miklós.