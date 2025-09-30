Haalandnak elég csak pályára lépnie a BL-ben szerdán, hogy megdöntse Ruud van Nistelrooy gólrekordját

2025. szeptember 30. 11:07

A Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain összecsapása emelkedik ki a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójának szerdai találkozói közül.

Az alapszakasz első fordulójában a PSG 4-0-ra nyert az Atalanta ellen, szombaton pedig az Auxerre elleni 2-0-s sikerrel hangolt a Barcelona elleni idegenbeli rangadóra. A PSG vezetőedzője, a korábbi 62-szeres spanyol válogatott Luis Enrique 2014 nyarától három éven keresztül irányította a Barcelonát, amellyel a két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert. A katalánok átvették a vezetést a spanyol élvonalban, miután a Real Sociedad elleni 2-1-es sikerrel kihasználták, hogy a Real Madrid 5-2-re elveszítette a városi rangadót az Atlético Madriddal szemben, viszont a legutóbbi két, pályaválasztóként lejátszott PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést elveszítették.

Ötvenedik mérkőzésére készül Erling Haaland a BL-ben, s ha a Manchester City norvég válogatott támadója pályára lép szerda este, rekordot dönt. Az európai szövetség statisztikája szerint ugyanis a 25 éves csatár ezzel megjavítja az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját, mivel az alapszakasz első fordulójában már elérte az ötvenedik találatát. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek.

Haaland kirobbanó formában futballozik az ősszel, nyolc találattal vezeti a Premier League góllövőlistáját, szombaton a Burnley ellen 5-1-re megnyert bajnoki végén három perc alatt duplázott, a norvég válogatottban pedig az eddig lejátszott öt világbajnoki selejtezőn kilencszer talált be. A BL-alapszakasz első fordulójában a Manchester City 2-0-ra nyert a Napoli ellen hazai pályán, ugyanakkor legutóbbi négy idegenbeli BL-mérkőzését elveszítette. Szerdai ellenfele, az AS Monaco negyedik helyen áll a francia élvonalban, szombaton 3-1-re kikapott a mezőny második feléhez tartozó Lorient vendégeként, de angol csapattal szemben a legutóbbi kilenc európai kupamérkőzéséből csak egyet veszített el hazai pályán.

Bár még messze van az ötven BL-mérkőzéstől, Serhou Guirassy teljesítménye is figyelemre méltó. A Borussia Dortmund guineai légiósa eddigi 19 kupameccsén 15-ször volt eredményes, s vélhetően pályára lép szerda este az Athletic Bilbao ellen is, márpedig ha gólt szerez, beéri az első húsz BL találkozóján egyaránt 16 gólos Roberto Soldado, Ruud van Nistelrooy párost. Jobb teljesítményre szintén csak Haaland volt képes, aki a vonatkozó rangsorban 25 gólt szerzett. A Dortmund 4-4-es döntetlennel kezdte az alapszakaszt, pedig a Juventus otthonában a 93. percben még 4-2-re vezetett. Az Athletic a legutóbbi hat európai kupamérkőzésén veretlen német csapatok ellen, négy győzelem és két döntetlen a mérlege.

A Ferencvárost a playoffban búcsúztató Qarabag idegenbeli győzelemmel kezdte szereplését a főtáblán, pedig a Benfica otthonában kétgólos hátrányba került. Az azeri bajnok végül 3-2-re nyert, és pénteken hazája bajnokságában is győzött 2-0-ra a Gabala ellen, de egyelőre csak ötödik helyen áll a tizenkét csapatos mezőnyben. Hagyatkozva az európai szövetség statisztikájára, a dán Köbenhavn elleni találkozón csekély az esély a gól nélküli döntetlenre, mivel a Qarabag legutóbbi 43 európai kupamérkőzése közül egyik sem végződött 0-0-ra. A koppenhágai ellenfél hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Leverkusennel, hazája bajnokságában pedig tíz forduló után a második helyen áll.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Kedd:

Atalanta (olasz)-Club Brugge (belga) 18.45

Kairat Almati (kazah)-Real Madrid (spanyol) 18.45

Internazionale (olasz)-Slavia Praha (cseh) 21.00

Chelsea (angol)-Benfica (portugál) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00

Bodö/Glimt (norvég)-Tottenham Hotspur (angol) 21.00

Olympique Marseille (francia)-Ajax Amsterdam (holland) 21.00

Galatasaray (török)-Liverpool (angol) 21.00

Páfosz (ciprusi)-Bayern München (német) 21.00

Szerda:

Union Saint-Gilloise (belga) - Newcastle United (angol) 18.45

Qarabag (azeri)-FC Köbenhavn (dán) 18.45

Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 21.00

Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 21.00

Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 21.00

SSC Napoli (olasz)-Sporting Lisboa (portugál) 21.00

AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 21.00

Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 21.00

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 21.00

MTI/Gondola