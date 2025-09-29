Hamarosan szlovén filmnapok

2025. szeptember 29. 15:07

Szlovénia idei Oscar-nevezettje, a Berlinalen FIPRESCI-díjat nyert Van valami a levegőben című alkotás nyitja 2025. október 2-án 20 órakor az immár kilencedik Szlovén Filmnapokat a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetsége közös rendezvényén október 3-án a Locarno Filmfesztiválon debütált és egyéb fesztiválokon számos díjat nyert A játszótér a miénk című kedves alkotást vetítik, október 4-én pedig a különleges humorú, társadalomkritikát is megfogalmazó Ez rablás lesz műsoron.

Október 2-án 20 órakor a Valami van a levegőben (Kaj ti je deklica) című felnövéstörténetével nyílik a budapesti Toldi moziban a 9. Szlovén Filmnapok. A 16 éves, introvertált Lucia egy lánykórusban összebarátkozik a népszerű Ana-Mariával. E barátságot próbára teszi, és veszélybe sodorja a kóruson belüli harmóniát, hogy Lucia érdeklődését felkelti valaki. A lány elkezdi felfedezni a szexualitását, megkérdőjelezve korábbi értékrendjét.

„A filmhez akkor jött az ihlet, amikor először hallottam egy szlovén leánykórus énekét. A női erejük felébredésének küszöbén álló lányok hangjának kifejező ereje olyan mélyen megérintett, hogy vissza kellett fojtanom érzelmeimet, különben a koncert közepén sírva fakadtam volna. Először a női hangot kezdtem kutatni, amelyet a történelem során (túl) gyakran elhallgattattak. Ez elvezetett a testhez, a szexualitáshoz és a bűntudathoz fűződő kusza viszonyhoz.” – nyilatkozta a film rendezője, Urška Djukić, akinek legutóbbi rövidfilmje, a Nagymami szexuális élete több mint 50 díjat nyert, köztük az Európai Filmakadémia legjobb rövidfilmnek járó díját 2022-ben és a legjobb animációs rövidfilmnek járó Cesar-díjat 2023-ban.

A Valami van a levegőben elnyerte a legjobb filmért járó FIPRESCI-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a Perspektíva szekcióban, a legjobb operatőrnek járó díjat az amerikai Tribeca Filmfesztivál nemzetközi programjában, valamint a legjobb vágásért járó díjat a Pulai Filmfesztiválon.

Október 3-án 20 órakor vetítik a Locarno Filmfesztiválon debütált A játszótér a miénk (Igrišča ne damo!) című kedves alkotást, mely a Szarajevói Filmfesztiválon elnyerte a legjobb gyermekfilmnek járó díjat, a Zágrábi Filmfesztiválon és a görögországi Olympia Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Filmfesztiválon pedig a gyermekzsűri díját. Amikor Alma megtudja, hogy le akarják bontani a házuk előtti játszóteret és kivágni a fákat, összefog legnagyobb ellenségével és bandájával. A csapatnak egy hete van arra, hogy megmentse a játszóteret. „Két fiú apjaként első kézből megtapasztalhatom, mennyire más a mai gyermekkor: az indiánosdit digitális csaták váltották fel, a legjobb barátok nem a szomszéd utcában, hanem egy másik kontinensen élnek, a felhorzsolt térdek és vérző orrok helyett vannak az égő szemek és a depresszió. Ezzel a filmmel szeretném közelebb hozni a gyerekekhez a szabadtéri játék és a bandázás szépségét, és azt az üzenetet közvetíteni, hogy sosem szabad feladni, mert ha összefogunk, akkor változtathatunk a dolgokon, és szebb jövőt építhetünk!” – mondta a rendező, Klemen Dvornik.

Végül október 4-én 20 órakor az Ez rablás! (To je rop!) című fekete komédia lesz műsoron. Rajkó, a bűvész eltöri a karját egy fellépésen. A bajok itt azonban nem érnek véget, ugyanis a biztosítótársaság egy adminisztratív hiba miatt nem hajlandó kifizetni a biztosítási igényét. Ezután az események észbontó fordulatokat vesznek. A párizsi EICAR Nemzetközi Filmiskolában diplomázott rendező, Gregor Andolšek debütáló játékfilmjéről így vall: „„Olyan filmet akartam készíteni, amely ott kezdődik, ahol az emberek általában feladják, amikor a rendszer félreállítja, megvárakoztatja és kijátssza őket. Mi történne, ha egész egyszerűen nem adnánk fel a küzdelmet?”

gondola