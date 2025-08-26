Háromszáz kárpátaljai gyerekhez juttat el tanszereket a Katolikus Karitász

2025. augusztus 26. 08:08

Háromszáz tanszercsomagot adományozott hátrányos helyzetű kárpátaljai gyermekeknek a Katolikus Karitász. A Perényi Zsigmond Középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket hétfőn Nagyszőlősön, a többi csomagot a Szent Márton Karitász munkatársai juttatják el a következő napokban a többi érintetthez Kárpátalja különböző magyarajkú településein.

A segélyszervezet az MTI-vel azt közölte: a tanévkezdési támogatás Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramjuk része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során.

A szervezet számára különösen fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben élő gyermekeket is támogassa ezekben a nehéz időkben - írták.

Idézték Nyibilevics Mónikát, az iskola igazgatóját, aki kiemelte: "köszönjük az anyaországnak, hogy mellettünk állnak és támogatnak ebben a viszontagságos időszakban".

"Amíg a Gondviselő szeretete önök által munkálkodik, addig nekünk, tanároknak és szülőknek is van erőnk a helytállásra. És van bizodalmunk abban, hogy a nagyszőlősi magyarságnak igenis van jövője itt, a szülőföldjén" - tette hozzá.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója a közlemény szerint arról beszélt:

a tanszercsomag nem old meg minden nehézséget, de kifejezése annak, hogy a kárpátaljai magyarok nincsenek egyedül; van remény, és van, aki figyel rájuk. Elmondta, a szervezet nemcsak egyszeri adománnyal, hanem hosszú távú jelenléttel és támogatással szeretne segíteni.

Fehér Ferenc, a kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója közölte, hogy iskolatáskákkal, tanszerekkel támogatják a gyerekeket, és folytatják a programot más településeken is.

A Katolikus Karitász július végén indult, Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyakciója már több mint 1500 rászoruló gyermeknek segített tanszerekkel és utalványokkal. A cél, hogy szeptember végéig ez a szám elérje legalább a 3 ezret. A kezdeményezés nemcsak a tanévkezdést támogatja, hanem tehetséggondozó és fejlesztő programokkal, valamint ösztöndíj jellegű támogatással is segíti a gyermekeket Magyarországon - áll a közleményben.

