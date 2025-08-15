Háromszéken huszonnégy településen gyújtanak Szent István-napi őrtüzeket

Huszonnégy háromszéki településen gyújtanak őrtüzeket a magyar államalapítás ünnepén, augusztus 20-án. A lángok egyszerre, helyi idő szerint 21 órakor lobbannak fel - közölte az MTI-vel csütörtökön a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete.
A székelyföldi régióban hagyománya van az őrtűzgyújtásnak, és a magyar államalapítás alkalmával is évente sor kerül erre. Az őrtüzek Háromszék - ma közigazgatásilag Kovászna megye - 24 településének magaslatain gyúlnak ki.
Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke a közlemény szerint hangsúlyozta: augusztus 20. a magyarság egyik legszebb és legfontosabb ünnepe, mivel az államalapító királyra és az ezeréves örökségére emlékezik.
"A háromszéki őrtüzek egyszerre lobbannak fel Kovászna megye településeinek legmagasabb pontjain, újra megerősítve: szívünk és akaratunk a Kárpát-medence magyarságával együtt dobban. Ez a láng nem csupán a múlt dicsőségét idézi fel, hanem üzen a jövőnek is, hogy bár a történelem viharai és a földrajzi határok próbára tettek minket, összetartozásunk ereje mindennél erősebb" - húzta alá Tamás Sándor az értékek, a nyelv és a kultúra közös őrzésére biztatva a magyarokat.
A nemzeti ünnepen Sepsiszentgyörgyön 18 órától ünnepi misét és kenyérszentelést tartanak a Szent József-templomban. Szintén 18 órától Baróton is kenyérszenteléssel egybekötött Szent István-napi ünnepség lesz a millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban - áll a közleményben.
