Hazánk energiaszuverenitását erősítő vállalati innovációs program indul

2025. augusztus 22. 21:06

Magyarország energiaszuverenitásának erősítése érdekében 13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlik Ányos Energetikai Programban - jelentette be Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter közös sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (b) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j) az energetikai korszerűsítési program újabb elemének indulását bejelentő sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. augusztus 22-én. Tizenhárom milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében, amelynek célja Magyarország energiaszuverenitásának erősítése. MTI/Soós Lajos

Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé tartozzon.

Lantos Csaba elmondta, az Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása című pályázatra mikro-, kis- és középvállalatok jelentkezését várják.

Társadalmi konzultáció után döntöttek az igényelhető minimális támogatási összeg csökkentéséről, a vállalatok így 100 és 600 millió forint közötti forrásra pályázhatnak, amelyből innovatív energiatechnológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg.

mti