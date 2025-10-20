Ismét merényletre készültek Trump ellen?

2025. október 20. 13:31

Donald Trump amerikai elnök sietve elhagyta Floridát fokozott biztonsági intézkedések közepette, miután egy gyanús vadászlesre bukkantak a repülőtér közelében – számolt be róla október 19-én a Fox News.

„Donald Trump elnök gyorsan felszállt az Air Force One repülőgépre egy kisebb lépcsőn keresztül a Palm Beach nemzetközi repülőtéren, a 'fokozott biztonsági intézkedések' miatt” – áll a beszámolóban. A híradás szerint senkit sem tartóztattak le az eset kapcsán. Korábban ugyanezen a napon jelentették, hogy az Egyesült Államokban egy vadászlesre bukkantak, amely rálátást biztosított Trump repülőgépének leszállózónájára. A Fox News egyik rendőrségi forrása szerint a szerkezetet feltehetően már hónapokkal ezelőtt állították fel.

MH