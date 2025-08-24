Kajak-kenu vb - A éremtáblázat csúcsán toronymagasan a mieink
2025. augusztus 24. 22:09

A magyar válogatott végzett az élen a milánói kajak-kenu világbajnokság éremtáblázatán.

Az éremtáblázat:

arany ezüst bronz

MAGYARORSZÁG 6 2 5

Ukrajna 4 - -

Csehország 2 1 -

Oroszország 2 1 2

Lengyelország 2 - 1

Spanyolország 1 3 4

Fehéroroszország 1 2 2

Kína 1 2 1

Portugália 1 1 1

Moldova 1 - 1

Dánia 1 - -

Svédország 1 - -

Üzbegisztán 1 - -

Ausztrália - 4 -

Kanada - 3 -

Dél-afrikai Köztársaság - 1 -

Görögország - 1 -

Kuba - 1 -

Olaszország - 1 -

Szlovénia - 1 -

Németország - - 2

Egyesült Államok - - 1

Georgia - - 1

Nagy-Britannia - - 1

Norvégia - - 1

Új-Zéland - - 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

