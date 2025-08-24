Kajak-kenu vb - Az éremtáblázat csúcsán toronymagasan a mieink
2025. augusztus 24. 22:09
A magyar válogatott végzett az élen a milánói kajak-kenu világbajnokság éremtáblázatán.
Az éremtáblázat:
arany ezüst bronz
MAGYARORSZÁG 6 2 5
Ukrajna 4 - -
Csehország 2 1 -
Oroszország 2 1 2
Lengyelország 2 - 1
Spanyolország 1 3 4
Fehéroroszország 1 2 2
Kína 1 2 1
Portugália 1 1 1
Moldova 1 - 1
Dánia 1 - -
Svédország 1 - -
Üzbegisztán 1 - -
Ausztrália - 4 -
Kanada - 3 -
Dél-afrikai Köztársaság - 1 -
Görögország - 1 -
Kuba - 1 -
Olaszország - 1 -
Szlovénia - 1 -
Németország - - 2
Egyesült Államok - - 1
Georgia - - 1
Nagy-Britannia - - 1
Norvégia - - 1
Új-Zéland - - 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mti
