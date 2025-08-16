Kalmár Ferenc: Európa akkor tudta megoldani a problémáit, ha visszanyúlt a keresztény gyökerekhez

2025. augusztus 16. 22:06

A kereszténység összefonódik az identitásunkkal, nemcsak a magyar, hanem az európai identitással is, Európa pedig akkor tudta megoldani a problémáit, ha visszanyúlt a keresztény gyökerekhez, és napjainkban is ezt kellene tennie - hangoztatta Kalmár Ferenc miniszteri biztos szombaton az erdélyi Válaszúton.

A Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a válaszúti Bánffy-kastélyban vett részt a Hőseink nyomában és Keresztény ünnepek című fotókiállítások megnyitóján. A két tárlat a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) két, határon túli alkotók számára meghirdetett fotópályázatára beérkezett munkákat vonultatja fel.

A 16. Kolozsvári Magyar Napok keretében megrendezett tárlat megnyitóján Kalmár Ferenc hangsúlyozta: a két kiállítás nem csak képeket, hanem történeteket, sorsokat és a közösség mélyen gyökerező emlékezetét tárja fel. A fényképeknek, ha nem is beszélnek, van mondanivalójuk - mondta.

A Hőseink nyomában kiállítás kapcsán rámutatott: a Kárpát-medencében minden generációnak megvoltak a maga hősei, akik kiálltak a magyarságért, a szabadságért és a jövőért. "Van, aki katonaként, van, aki tanítóként, papként vagy egyszerű földművesként lett hős. De közös bennük, hogy nem hátráltak meg, amikor meg kellett őrizni kultúránkat, nyelvünket, önazonosságunkat, sokszor embertelen körülmények között" - hívta fel a figyelmet. Kalmár Ferenc aláhúzta: mindenki hős, aki megőrizte éstovábbadja a magyar identitást, kultúrát, nyelvet.

Kitért arra is, hogy a képek nemcsak dokumentumok, emberi történeteket mesélnek el, melyekre emlékezni kell, mivel "aki emlékszik, az megtartja önmagát".

A két tárlat közötti kapcsolatra utalva közölte: nem találkozott olyan hőssel a magyar és az európai történelemben, aki ateista volt. "A kereszténység Európának alapja, kulturális alapja" - húzta alá.

Kifejtette: a Kárpát-medencében a keresztény hit nem csupán vallási hovatartozás, hanem "megtartó erő, láthatatlan kapocs, ami összeköti a családokat, a közösségeket, a generációkat". A kiállítás pedig arra emlékeztet, hogy a hit nem csak ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is jelen van - mondta, és megköszönte a szervező szervezeteknek a "nemzetmegmentő és nemzetfenntartó munkát".

Tóth Ernő, a KÁMME elnöke az anyaországi alapítvány tevékenységét ismertette, aláhúzva, hogy ez a határon túli magyar szervezeteket igyekszik hálózatba fogni.

A kiállítás anyagáról a közmédiának nyilatkozva elmondta: ez két pályázat anyagát tartalmazza. A Keresztény ünnepek címűt 2020-ban hirdették meg, és már több éve vándorol a Kárpát-medencében. A Hőseink nyomában címűt pedig 2024-ben, és a képeken nem csak a múlt, hanem a jelen és a jövő hősei is megjelennek - mondta.

Rámutatott: mindkét pályázatot határon túli alkotóknak hirdették meg azzal a céllal, hogy a magyarországiakhoz is közelebb hozzák a külhoni magyarság emlékeit, szokásait, ünnepeit.

Közölte: a két kiállítás anyaga első alkalommal kerül egy térbe, arra utalva, hogy a magyar megmaradás záloga a kereszténység és hőseink, "akik megalapozták azt, keresztények és magyarok lehetünk a Kárpát-medencében".

A jelenlévőket Nagy Tibor válaszúti református lelkész és Máté István, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese is köszöntötte. A Válaszúti Református Egyházközség és a Kallós Zoltán Alapítvány együttműködésével megvalósult válaszúti kiállítás szeptember elejéig látható a felújított Bánffy-kastélyban.

MTI; Gondola