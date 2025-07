Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, foglalkoztatási adatokat közöl a KSH

2025. július 21. 16:04

Kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, pénteken pedig a foglalkoztatás és munkanélküliség júniusi adatait közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Júniusban a jegybanki alapkamat 6,50 százalékon maradt, nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék továbbra is. A tanácstagok korábbi indoklása szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, az inflációs környezetet övező kockázatok, a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek megkövetelik az óvatos megközelítést a monetáris politikában. Legutóbb szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határozott a monetáris tanács.

A KSH pénteken közli a foglalkoztatás és munkanélküliség júniusi adatait. A hivatal előző jelentése alapján májusban a 15 és 74 év közöttiek csoportjában a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer, a munkanélküliek száma 210 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt. A március elejétől május végéig tartó időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4 millió 673 ezer volt, 38 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztattak egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, kevéssel meghaladt a 75 százalékot.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,8 hónap volt, a munkanélküliek 42,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, és 33,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma május végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékkal csökkenve 223 ezerre mérséklődött.

MTI