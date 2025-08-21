Korrupt európai uniós politikus - lebukott

2025. augusztus 21. 11:08

Eljárást indított a brüsszeli ügyészség az ING bank belga leányvállalata ellen annak a folyamatban lévő nyomozásnak a részeként, amely Didier Reynders korábbi uniós biztos pénzmosási ügyeit vizsgálja - jelentette szerdán a Le Soir belga napilap az ügyészséget idézve.

A belga korrupcióellenes szolgálat azt vizsgálja, hogy a bank megfelelően járt-e el Reynders esetében. A korábbi belga pénzügyminiszter és külügyminiszter, aki 2019 és 2024 között az EU igazságügyi biztosa volt, 2008 és 2018 között csaknem 700 ezer eurót helyezett el készpénzben az ING Belgium egyik számláján.

A bank csak 2018-ban kezdett kérdéseket feltenni a nagy összegű készpénzbefizetésekről, és 2023-ig várt, mielőtt jelentést küldött volna a pénzügyi információfeldolgozó egységnek.

A hatóságok tavaly decemberben indítottak eljárást Reynders ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy éveken át pénzt mosott tisztára a belga nemzeti lottón keresztül.

A mostani vizsgálat Reynders feltételezett befolyással való üzérkedésére is kiterjed. A Le Soir beszámolója szerint az ING Belgium volt és jelenlegi vezérigazgatóját gyanúsítottként idézték be kihallgatásra, és a bank más vezetőit is már meghallgatták. Julien Moinil ügyész megerősítette a vizsgálat elindítását, de egyelőre nem kívánt további részleteket közölni.

Reynders ellen már korábban, 2019-ben is indult vizsgálat korrupció és pénzmosás gyanújával, de ártatlanságát hangoztatta, az ügyészek pedig végül ejtették a vádakat, mivel ötéves biztosi megbízatása alatt diplomáciai mentességet élvezett.

mti