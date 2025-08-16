Labdarúgó NB I - A Győr jövő heti mérkőzését is elhalasztották

2025. augusztus 16. 15:06

A címvédő Ferencváros után a Konferencia-liga selejtező rájátszásába jutott ETO FC Győr 5. fordulós mérkőzését is elhalasztják a jövő hétről.

A magyar szövetség versenybizottsága múlt csütörtökön, az ötödik forduló pontos menetrendjének ismertetésekor közölte, hogy amennyiben egy klub eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ezzel a Bajnokok Ligája rájátszásába jutott Ferencváros már a múlt héten élt, mivel akkor a BL selejtezőjének harmadik fordulójában szerepelt, így már biztos volt a helye a BL, vagy az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

A Győr ugyanakkor csütörtökön este vívta ki a Kl-továbbjutást a svéd AIK Stockholm elleni hazai 2-0-ás sikerrel. A versenybizottság pedig most jelentette be, hogy a klub kérését jóváhagyva a csapat jövő vasárnapra kiírt, kazincbarcikai vendégjátékát decemberre halasztja.

Az ETO 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a svéd együttest és a rájátszásban a Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid Wiennel küzd majd meg. Az első mérkőzést jövő csütörtökön 19 órától hazai pályán játssza a magyar csapat, a visszavágót egy héttel később rendezik Bécsben.

Fizz Liga, 5. forduló:

augusztus 22., péntek:

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 20.00

augusztus 23., szombat:

Zalaegerszeg-Újpest FC 17.45

Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 20.15

augusztus 24., vasárnap:

MTK Budapest-Paksi FC 20.00

december 3., szerda:

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC

Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC Győr

MTI; Gondola