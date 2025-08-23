Labdarúgó NB I - A Paks az élre törhet, s 4 ponttal előzheti a Fradit
2025. augusztus 23. 13:06

A Debreceni VSC 3-1-re nyert a mérkőzés előtt listavezető Felcsút otthonában a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának pénteki játéknapján, ezzel a tabella élére állt. Ha a Paks vasárnap megveri az MTK-t, akkor elfoglalja az első helyet a tabellán. Ez esetben 4 ponttal előzné meg a Fradit, azaz egy forduló alatt behozhatatlan előnyre tenne szert.

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 1-3

szombaton játsszák:

Zalaegerszeg-Újpest FC 17.45

Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 20.15

vasárnap játsszák:

MTK Budapest-Paksi FC 20.00

december 3., szerda:

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC

Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC

A tabella:

1. Debreceni VSC 5 3 1 1 10- 7 10 pont

2. Puskás Akadémia FC 5 3 - 2 9- 9 9

3. Paksi FC 4 2 2 - 12- 7 8

4. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9- 4 7

5. Kisvárda Master Good 4 2 1 1 5- 7 7

6. ETO FC 4 1 3 - 12- 7 6

7. Újpest FC 4 1 1 2 5- 5 4

8. MTK Budapest 4 1 1 2 8- 9 4

9. Nyíregyháza Spartacus FC 4 1 1 2 6- 9 4

10. Zalaegerszegi TE FC 4 - 4 - 8- 8 4

11. Diósgyőri VTK 4 - 2 2 5-12 2

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 4 - 1 3 4- 9 1

 

A 6. forduló programja:

augusztus 29., péntek:

Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 20.00

augusztus 30., szombat:

Zalaegerszegi TE FC-Kisvárda Master Good 14.45

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.00

Újpest FC-MTK Budapest 19.30

augusztus 31., vasárnap:

ETO FC-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 20.00

mti
Címkék:
  • Zelenszkijnek a végét jelentené – minden szempontból – a béke
    Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • trump
    Trump akár magára is hagyhatja Kijevet
    "Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok" – fogalmazott az elnök.
  • Pannonhalma
    Pannonhalma évezrede őrzi a magyar államiság és a kereszténység értékeit
    Pannonhalma a múlt örökségének megőrzése mellett minden korban képes a megújulásra - fogalmazott, hozzátéve, hogy Szent István öröksége, a bencés szellemiség és a kortárs alkotás szabadsága egymást gazdagítva mutat példát arra, hogyan lehet a gyökerekhez hűen, mégis nyitottan élni.
  • Sport
    Fülsiketítő hangerő a Balaton Parkban
    A MotoGP a motorsportban olyan, mint az autósportban a Forma-1: az istállók hatalmas szállító- és szerelőkamionokkal töltötték meg a paddockot, és természetesen minden csapatnak saját otthona (motorhome) van, ahol a versenyzők és a stábtagok pihenhetnek egy-egy gyakorlás között.
MTI Hírfelhasználó