Labdarúgó NB I - A Paks az élre törhet, s 4 ponttal előzheti a Fradit

A Debreceni VSC 3-1-re nyert a mérkőzés előtt listavezető Felcsút otthonában a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának pénteki játéknapján, ezzel a tabella élére állt. Ha a Paks vasárnap megveri az MTK-t, akkor elfoglalja az első helyet a tabellán. Ez esetben 4 ponttal előzné meg a Fradit, azaz egy forduló alatt behozhatatlan előnyre tenne szert.
Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 1-3
szombaton játsszák:
Zalaegerszeg-Újpest FC 17.45
Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 20.15
vasárnap játsszák:
MTK Budapest-Paksi FC 20.00
december 3., szerda:
Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC
Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC
A tabella:
1. Debreceni VSC 5 3 1 1 10- 7 10 pont
2. Puskás Akadémia FC 5 3 - 2 9- 9 9
3. Paksi FC 4 2 2 - 12- 7 8
4. Ferencvárosi TC 4 2 1 1 9- 4 7
5. Kisvárda Master Good 4 2 1 1 5- 7 7
6. ETO FC 4 1 3 - 12- 7 6
7. Újpest FC 4 1 1 2 5- 5 4
8. MTK Budapest 4 1 1 2 8- 9 4
9. Nyíregyháza Spartacus FC 4 1 1 2 6- 9 4
10. Zalaegerszegi TE FC 4 - 4 - 8- 8 4
11. Diósgyőri VTK 4 - 2 2 5-12 2
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 4 - 1 3 4- 9 1
A 6. forduló programja:
augusztus 29., péntek:
Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 20.00
augusztus 30., szombat:
Zalaegerszegi TE FC-Kisvárda Master Good 14.45
Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.00
Újpest FC-MTK Budapest 19.30
augusztus 31., vasárnap:
ETO FC-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30
Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 20.00
