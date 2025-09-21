Labdarúgó NB I - A harmadik helyre csúszott a Fradi

A Győr felcsúti győzelmével a labdarúgó NB I tabelláján a második helyre ugrott, úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az első helyezett. Az ETO ezzel megelőzte az ugyancsak egy meccsel kevesebbet játszó FTC-t.
A Fradi még lejjebb csúszhat. Hiszen ma egymás ellen játszik a Vasutas és a Kisvárda, s ha e két csapat közül bármelyik győz, két ponttal megelőzi a Ferencvárost, ha döntetlen érnek el, akkor pontszámban mindketten utolérik az Üllői útiakat.
17:45 – Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (M4 Sport)
Izgalmas a másik mérkőzés is, hiszen az MTK a nyolcadik helyével az alsóházban tanyázik, győzelmével utolérné a Felcsútot. A ZTE viszont az utolsó helyről rugaszkodhatna el, ahová az Újpestet megverő Kazincbarcika lökte. A ZTE győzelme esetén a tizedik helyre ugrana föl, letaszítva a kieső sávba a Spartacust.
20:00 – MTK Budapest–Zalaegerszegi TE (M4 Sport)
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Kövér László hangsúlyozta, a szécsényi országgyűlés tagjai még nem tudhatták azt, amit mi, mai magyarok már tudunk, és soha nem felejtünk: a magyar állam és a szabadság nem akkor kerül végveszélybe, amikor ellenséges idegen erők támadnak ránk, hanem akkor, amikor hazaáruló magyar politikusok ássák az államunk és nemzetünk sírját.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.
A külügyminiszter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.