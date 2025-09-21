Labdarúgó NB I - A harmadik helyre csúszott a Fradi

A Győr felcsúti győzelmével a labdarúgó NB I tabelláján a második helyre ugrott, úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az első helyezett. Az ETO ezzel megelőzte az ugyancsak egy meccsel kevesebbet játszó FTC-t.

A Fradi még lejjebb csúszhat. Hiszen ma egymás ellen játszik a Vasutas és a Kisvárda, s ha e két csapat közül bármelyik győz, két ponttal megelőzi a Ferencvárost, ha döntetlen érnek el, akkor pontszámban mindketten utolérik az Üllői útiakat.

17:45 – Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (M4 Sport)

Izgalmas a másik mérkőzés is, hiszen az MTK a nyolcadik helyével az alsóházban tanyázik, győzelmével utolérné a Felcsútot. A ZTE viszont az utolsó helyről rugaszkodhatna el, ahová az Újpestet megverő Kazincbarcika lökte. A ZTE győzelme esetén a tizedik helyre ugrana föl, letaszítva a kieső sávba a Spartacust.

20:00 – MTK Budapest–Zalaegerszegi TE (M4 Sport)

