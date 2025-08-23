Labdarúgó NB I - Nyíregyházán győzött először a szezonban a Diósgyőr

Az eddig nyeretlen Diósgyőr 4-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójának szombati esti mérkőzésén.
A DVTK a keleti rangadón aratott váratlanul nagyarányú sikerrel megelőzte a nyírségieket a tabellán és feljött a nyolcadik helyre.
Fizz Liga, 5. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 1-4 (0-1)
Nyíregyháza, v.: Berke
gól: Edomwonyi (58.), illetve Vallejo (35.), Acolatse (65., 11-esből), Babos (82., 88.)
sárga lap: Evangelu (86.), Katona L. (90.), illetve Gera (87.)
Nyíregyháza:
Kovács - Katona L., Farkas (Májer, a szünetben), Temesvári (Alaxai, 43.), Evangelu, Antonov - Katona M. (Katona B., 67.), Toma (Babunski, 67.), Sankovic (Keita, 80.) - Edomwonyi, Kovácsréti
Diósgyőr:
Sentic - Gera (Szakos, 91.), Kecskés, Tamás, Demeter - Vallejo - Acolatse (Jurek 91.), Roguljic (Bényei, 72.), Babos, Sajbán (Holdampf, 85.) - Esiti
Rögtön nagy helyzettel kezdtek a hazaiak, ám a folytatásban már kevesebb átütő erő volt a játékukban, ahogy az bajnokságot gyengén kezdő diósgyőriek is csak ritkán tudtak riadalmat kelteni a nyíregyházi térfélen. Az első játékrész hajrájára fordulva aztán - egy szöglet után - váratlanul vezetést szerzett a DVTK, így előnnyel mehetett a szünetre.
A fordulást követően a nyírségiek nagy erőkkel rohamoztak és alig tíz perc után sikerült egyenlíteniük. A gól után lendületben maradtak a hazaiak, mégis újra a DVTK jutott vezetéshez egy kezezés után megítélt büntető értékesítésével. A nyíregyháziakat nem törtek össze - a folytatásban Sentic kétszer is bravúrral hárított -, egyenlíteni viszont nem tudtak újra, majd a hajrában a vendégek remekül használták ki a kontralehetőségeket és még úgy is nagyarányú sikert arattak, hogy Acolatse a második büntetőjét kihagyta.
