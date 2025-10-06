Labdarúgó NB I - Tolongás a felső- és az alsóházban is
2025. október 6. 06:00
Rangadónak nevezték a Ferencváros-Paks mérkőzést, de az MLSZ-nek nem sikerült ennek megfelelő bírót küldeni az összecsapásra.
A nemzetközi mezőnyben nullának számító Paks négy ponttal vezeti a tabellát, ám a dobogó körül szoros a verseny, Akár a hatodik ETO is egy győzelemmel az élbojba kerülhet.
Ugyanakkor például a sereghajtó ZTE egy győzelemmel a nyolcadik helyre is ugorhat.
Tizenkét egyforma csapat küzd, akár izgalmak is felforrósodhatnak. Ugyanakkor ez az NB I nem alkalmas arra, hogy a nemzetközi mezőnyben versenyképes csapatok kialakuljanak. A jelenlegi egy helyett négy klubunknak kellene az európai kupák főtábláján küzdeni. Erre azonban a mostani edzők alkalmatlannak bizonyulnak.
m4sport.hu/gondola
