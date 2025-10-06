Labdarúgó NB I - Tolongás a felső- és az alsóházban is
2025. október 6. 06:00

Rangadónak nevezték a Ferencváros-Paks mérkőzést, de az MLSZ-nek nem sikerült ennek megfelelő bírót küldeni az összecsapásra. 

A nemzetközi mezőnyben nullának számító Paks négy ponttal vezeti a tabellát, ám a dobogó körül szoros a verseny, Akár a hatodik ETO is egy győzelemmel az élbojba kerülhet. 

Ugyanakkor például a sereghajtó ZTE egy győzelemmel a nyolcadik helyre is ugorhat.

Tizenkét egyforma csapat küzd, akár izgalmak is felforrósodhatnak. Ugyanakkor ez az NB I nem alkalmas arra, hogy a nemzetközi mezőnyben versenyképes csapatok kialakuljanak. A jelenlegi egy helyett négy klubunknak kellene az európai kupák főtábláján küzdeni. Erre azonban a mostani edzők alkalmatlannak bizonyulnak. 

m4sport.hu/gondola
Címkék:
  • Orbán Viktor
    Orbán Viktor: Magyarország története és a kereszténység "egyazon szövet fonalai"
    Orbán Viktor felidézte, hogy számos ártó és sok, talán csak naiv törekvés irányul ma Európában arra, hogy "leváltsuk azt, ami régi, hogy mi magunk találjuk ki, és határozzuk meg az életelveket és erkölcsi rendet, amelyben élni szeretnénk, és az elődeink életrendjét képviselőket és társulásaikat szorítsuk ki a falu, azaz életünk közeléből".
  • Belföld
    Orbán Viktor: Semjén Zsolt ártatlan
    Semjén Zsolt egy ártatlan ember - szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban.
  • aracs
    Nemzeti sorskérdésekről az őszi Aracsban
    El kell fogadni a tételt, hogy Európa is Kelet kultúrái felé tart. Ez főleg abból adódik, hogy Kelet fejlett kultúrái nem terjeszkedők, nem az erőszak sugárzik belőlük, hanem olyan vonzerők, amelyek fokozatosan magukhoz húzzák a nyugati civilizációt - állapítja meg Csámpai Ottó.
MTI Hírfelhasználó