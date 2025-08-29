Lázár Vilmos: sikerrel pályáztuk meg a 2027-es kettesfogathajtó-világbajnokság megrendezését

Sikerrel pályázta meg a Magyar Lovassport Szövetség a 2027-es kettesfogathajtó-világbajnokság megrendezését - jelentette be Lázár Vilmos csütörtökön Újhartyánban.
A Magyar Lovassport Szövetség elnöke a vasárnap zárult hollandiai vb-ről elmondta, hogy olyan eredményt produkált a magyar lovassport, ami az elmúlt 100, egészen pontosan 101 évének legnagyobb sikersorozata: a kettesfogathajtó-válogatott zsinórban hétszer nyert egyéniben és csapatban is aranyérmet.
Hozzátette, hogy ebben a legnagyobb szerepet Hölle Martin és csapata vállalta.
"Ötször megnyerni a világbajnokságot egymás után, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, elképesztő teljesítmény"
- hangsúlyozta Lázár Vilmos.
Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy olyan teljesítménnyel, olyan eredménnyel jelent meg a magyar kettes fogathajtás a világbajnokságon, amely csak úgy történhet meg, ha a versenyzők hihetetlen lelkülettel és tudással teszik a dolgukat.
Kiemelte, hogy "ők a jelenben csodálatos sikert értek el, de az eredményeikkel a jövő útját is megjelölték. Fogathajtóink nem csak hazájuknak, de a világ kettesfogathajtói számára is példát mutattak egy világcsúccsal" – fogalmazott a miniszteri biztos.
Hölle Martin ötszörös egyéni és négyszeres csapatvilágbajnok elmondta, hogy a világbajnoksággal kapcsolatban számára a legnagyobb élmény a díjhajtás volt. Hozzátette, hogy "nem tudom, hogy szépen vagy csúnyán hangzik-e, de talán még nagyobb élmény volt, mint a végén megnyerni a világbajnokságot. Soha nem gondoltam volna, hogy 30 pont alatt sikerül hajtani. Nagyon jól mentek a lovaim az egész felkészülés során, illetve az egész héten, de erre nem számítottam"
– nyilatkozott Hölle Martin a világcsúccsal megnyert számról.
A hollandiai vb-n Hölle Martin egyéniben, illetve a magyar csapat - Dani Marcellel és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve - megvédte címét. Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében.
Tizenkét és tíz éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben, 2023-ban és most Hölle bizonyult a legjobbnak.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Nacsa Lőrinc szerint folytatni kell azt a munkát, amelyben "minden magyar felelős minden magyarért", éltetni kell azt a szellemiséget, amely a határok túloldalán nem idegen földet, hanem a ma élő magyarság szülőföldjét és hazáját is látja.
-
A miniszter szerint "egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók". "Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig" - írta.
-
Rétvári Bence kiemelte: ilyen létesítménnyel a város korábban nem rendelkezett, ezzel Vác egy sokkal fontosabb pont lett a nemzetközi kereskedelem térképén, ami egyben a város és a környék fejlődését is szolgálja.