Lázár Vilmos: sikerrel pályáztuk meg a 2027-es kettesfogathajtó-világbajnokság megrendezését

2025. augusztus 29. 16:09

Sikerrel pályázta meg a Magyar Lovassport Szövetség a 2027-es kettesfogathajtó-világbajnokság megrendezését - jelentette be Lázár Vilmos csütörtökön Újhartyánban.

A Magyar Lovassport Szövetség elnöke a vasárnap zárult hollandiai vb-ről elmondta, hogy olyan eredményt produkált a magyar lovassport, ami az elmúlt 100, egészen pontosan 101 évének legnagyobb sikersorozata: a kettesfogathajtó-válogatott zsinórban hétszer nyert egyéniben és csapatban is aranyérmet.

Hozzátette, hogy ebben a legnagyobb szerepet Hölle Martin és csapata vállalta.

"Ötször megnyerni a világbajnokságot egymás után, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, elképesztő teljesítmény"

- hangsúlyozta Lázár Vilmos.

Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy olyan teljesítménnyel, olyan eredménnyel jelent meg a magyar kettes fogathajtás a világbajnokságon, amely csak úgy történhet meg, ha a versenyzők hihetetlen lelkülettel és tudással teszik a dolgukat.

Kiemelte, hogy "ők a jelenben csodálatos sikert értek el, de az eredményeikkel a jövő útját is megjelölték. Fogathajtóink nem csak hazájuknak, de a világ kettesfogathajtói számára is példát mutattak egy világcsúccsal" – fogalmazott a miniszteri biztos.

Hölle Martin ötszörös egyéni és négyszeres csapatvilágbajnok elmondta, hogy a világbajnoksággal kapcsolatban számára a legnagyobb élmény a díjhajtás volt. Hozzátette, hogy "nem tudom, hogy szépen vagy csúnyán hangzik-e, de talán még nagyobb élmény volt, mint a végén megnyerni a világbajnokságot. Soha nem gondoltam volna, hogy 30 pont alatt sikerül hajtani. Nagyon jól mentek a lovaim az egész felkészülés során, illetve az egész héten, de erre nem számítottam"

– nyilatkozott Hölle Martin a világcsúccsal megnyert számról.

A hollandiai vb-n Hölle Martin egyéniben, illetve a magyar csapat - Dani Marcellel és ifj. Fekete Györggyel kiegészülve - megvédte címét. Hölle és a válogatott sikerével sorozatban hetedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, ami egyedülálló a sportág történetében.

Tizenkét és tíz éve az egyéni küzdelmet a magyar szövetség jelenlegi elnöke, a 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte, 2017-ben, 2019-ben, 2021-ben, 2023-ban és most Hölle bizonyult a legjobbnak.

mti