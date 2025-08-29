A Rákóczi Szövetség 260 ukrán gyermeket fogad táborában

Kétszázhatvan, a háborúban érintett ukrán gyermeket fogad táborában a Rákóczi Szövetség augusztus 31. és szeptember 5. között Sátoraljaújhelyen.
A szövetség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogadnak szeptember első hetében.
Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én, vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja, a táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is.
A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség.
Közölték azt is, hogy 2025 nyarán a most érkező 260 ukrán diákkal együtt 1746 ukrajnai táborozót, köztük magyarokat és ukránokat fogadott a Rákóczi Szövetség.
A háború kitörése óta a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor közel 11 ezer ukrán állampolgárnak, köztük magyaroknak és nem magyaroknak nyújtott lehetőséget a háború sújtotta hétköznapokból való kiszakadásra - áll a közleményben.
