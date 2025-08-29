Ars Sacra - A remény zarándokai mottóval rendezik meg az idei fesztivált

A fesztivál programjait ismertető budapesti sajtótájékoztatón az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a szent művészet láthatóvá teszi a láthatatlant, és ez a művészet az, ami összeköti az embereket közösségekké.

2025. augusztus 29. 17:04

Megközelítőleg 500 koncerttel, kiállítással, előadással, színházi és irodalmi esttel, tárlatvezetéssel, filmvetítéssel és egyéb programmal várja az érdeklődőket a XIX. Ars Sacra fesztivál szeptember 13. és 21. között, melynek idei mottója A remény zarándokai.

A fesztivál programjait ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: a szent művészet láthatóvá teszi a láthatatlant, és ez a művészet az, ami összeköti az embereket közösségekké.

Dragonits Márta elmondta, hogy az idei programsorozat kiemelt helyszíne Miskolc lesz.

Toroczkay Ilona és Kolek Ildikó, az Ars Sacra Alapítvány kuratórium tagjai hozzátették, hogy a kilenc napig tartó fesztivál során 93 magyarországi és 5 határon túli településen - az erdélyi Kolozsváron, Nagyváradon és Nagyszebenben, valamint a felvidéki Kassán és Naszvadon - tizenegy műfajban 484 program várja a közönséget.

Budapesten 212 rendezvény valósul meg az Ars Sacra fesztivál keretében, a legtöbb vidéki program - így számtalan koncert, kiállítás és vezetett séta - Miskolcon, Kaposváron, Esztergombam és Pannonhalmán várható - sorolták.

Kiemelték: új vendégnek számít a fesztiválon Hauser Adrienne és Érdi Tamás, a zongoraművészek két különböző időpontban a gazdagréti Szent Angyalok-plébániatemplomban adnak koncertet. Szintén első alkalommal hallhatják a fesztivál alkalmával Bretz Gábor operaénekest az érdeklődők.

A programsorozat új helyszínei közé került többek között a Várkert Bazár, a Magyar Tudományos Akadémia díszterme, a Café Fransesco, valamint a Budapest Art Brut (BAB) Galéria is.

Mint a szervezők hangsúlyozták, a kiemelt események között ismét szerepel a Keresztkoncertek sorozat. A Belvárosi Nagyboldogasszony-templomban a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate Gyermekkara egyházzenei művekkel fogadja a közönséget, míg a záró koncerten az erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a nyíregyházi Szent Atanáz Kórus előadását hallhatják az érdeklődők.

A Deák téri evangélikus templomban a Viva Voce kórus az 1635-ben kiadott Eperjesi Graduálból négyszólamú tételeket, vlamaint angol kora barokk zeneszerzők magyarra fordított darabjait adja elő.

A Kálvin téri református templomban az Erkel Ferenc Vegyeskar előadásában többek között Jacobus Gallus, Thomas Tallis, valamint Johann Sebastian Bach kórusművei csendülnek fel.

A XIX. Ars Sacra fesztivál nyitókoncertjén a Gemma énekegyüttes lép fel a Budavári Nagyboldogasszony-templomban. A hangverseny a reneszánsz korszak zenei óriása, Giovanni Pierluigi da Palestrina előtt tiszteleg a zeneszerző születésének 500. évfordulója alkalmából.

A nyíregyházi Pro Musica Leánykar a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében lép fel, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban Prokop Péter (1919-2003) római katolikus pap és festőművész alkotásait bemutató tárlat nyílik, a Szent László Közösségi Házban Gryllus Vilmos ad gyerekkoncertet, az Uránia Nemzeti Filmszínházban pedig Tihanics Norbert Kalkuttai Szent Teréz örökségét bemutató dokumentumfilmjét vetítik le.

A programsorozat záróhangversenyén Bogányi Gergely és az Angelica Leánykar a budapesti Szent Agyalok-plébániatemplomban lép színpadra.

A szervezők tájékoztatása szerint a Nyitott Templomok Napján, szeptember 13-án országszerte 84 templom várja programokkal a nagyközönséget.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy a városban 50 helyszínen több mint 500 fellépővel várják a közönséget.

Várhelyi Krisztina szervező elmondása szerint a III. Miskolci Ars Sacra Fesztivál 17 civil szervezet, elismert miskolci művészek és magánszemélyek, egyházi felekezetek, intézmények, iskolák és a miskolci önkormányzat összefogásával valósul meg. A Tetratonia elnevezésű megnyitó koncertre a Zenepalotában kerül sor - emelte ki.

A rendezvénysorozat - melynek fővédnökei Nagy Zsuzsanna, a köztársasági elnök felesége és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek - programja a https://ars-sacra.hu weboldalon érhető el.

Kép: Az Ars Sacra alapítói, szervezői: Toroczkai Ildikó kurátor, Kolek Ilona kurátor, Dragonits Márta kuratóriumi elnök - magyarkurir/Merényi Zita

MTI