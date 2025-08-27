MTA 200 - Folytatódik az ünnepi rendezvénysorozat

2025. augusztus 27. 13:04

Folytatódik az idén 200 éves Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ünnepi rendezvénysorozata: szeptember 2-án Szapudi István csillagász kozmológiai előadásával kezdődik a fizika hónapja, szeptember 3-án az elemi részecskék, a kvantumok világába kalauzol két előadás, szeptember 4-én pedig Härtlein Károly látványos fizikai kísérletei következnek.

A Sokszínű tudomány című rendezvénysorozat keretében az MTA Fizikai Tudományok Osztálya mutatkozik be szeptemberben - közölte az MTA kedden az MTI-vel.

Az esemény szeptember 2-án 17 óra 30 perckor Szapudi István Az Univerzum fejlődéstörténete: rejtélyek, talányok és megoldások című előadásával indul. A Hawaii Egyetem professzora arra vállalkozik, hogy áttekintse az Univerzum történetét az ősrobbanástól napjainkig.

Mint írták, Szapudi István kutatásai világszerte ismertek: az Univerzum nagy léptékű szerkezetének, különösképpen a sötét energiának a vizsgálataiban ért el kiemelkedő eredményeket.

Előadása a szeptember 1. és 5. között zajló nemzetközi DarkMap - Mapping the Dark Universe című konferencia része, amelyen számos neves külföldi kozmológus és asztrofizikus vitatja meg a kozmológia legizgalmasabb kérdéseit. Szapudi István ebből az élénk szakmai diskurzusból ad ízelítőt a nagyközönségnek - magyar nyelven - olyan izgalmas kérdések mentén, mint az inhomogén Univerzum modellje, vagy akár egy forgó Univerzum lehetősége

- tették hozzá.

Kiemelték, hogy 2025-ben ünnepli az emberiség a kvantumelmélet 100. születésnapját is. Ebből az alkalomból a Fizikai Tudományok Osztálya külön előadássorozatot indít, amelyen a szakértők bemutatják a kvantumelmélet alapfogalmait, a furcsa és a köznapi szemlélet számára nehezen elfogadható gondolatvilágát, valamint a kvantumfizikára épülő új tudományágakat és modern technológiákat.

A Kvantumok világa előadássorozat első két előadását - Cserti József (ELTE) A kvantummechanika itt van velünk című és Kürti Jenő (ELTE) Mi tartja össze a molekulákat? című előadását - szeptember 3-án lehet meghallgatni az MTA székházának nagytermében.

Szeptember 4-én a fizika rejtelmeibe avat be látványos kísérleteivel Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézetének mesteroktatója, a fizikai ismeretterjesztés kiemelkedő alakja.

A Kutatók éjszakája rendezvénysorozatból is jól ismert Härtlein Károly a természet jobb megismeréséhez alapvető fizikai kísérleteket mutat be a bicentenáriumi ünnepi hónap keretében négy alkalommal. A sorozat első részeként szeptember 4-én a klasszikus mechanika és a hullámtan területéről válogat kísérleteket, hogy megmutassa: a fizika ismerete elengedhetetlen, ha meg akarjuk érteni a minket körülvevő jelenségeket.

A fizika osztályhónap rendezvényeiről további információ az MTA honlapján olvasható, ahol az előadásokra regisztrálni is lehet.

mti