A hétvégén madármegfigyelő napok lesznek országszerte 16 megyében és Budapesten - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfőn az MTI-vel.
Az MME MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény már két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora az MME.
Idén az MME országszerte 16 megyében és Budapesten több mint félszáz helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.
Az EMN játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában az első ötben szokott szerepelni, a múlt évben két kategóriában is dobogós helyezést ért el.
A közlemény szerint az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak a szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni: bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait.
A résztvevők számára az a kérés, hogy jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan október 6-án ad hírt az egyesület.
A helyszínekről, a részvételről az egyesület honlapján lehet tájékozódni.
Tavaly 36 ország 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg 24 ezer 614 résztvevő - közölték.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Interjú Polgárdi kereszténydemokrata polgármesterével, a KDNP Fejér Vármegyei Szervezetének elnökével.
-
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfő este részletesen reagált azokra a súlyos vádakra, amelyek a közelmúltban felmerültek, és mint később kiderült, álhírnek bizonyultak. A politikus hangsúlyozta, hogy a vádak nemcsak nem igazak, hanem lehetetlenek.
-
Verseiben öröm és áldás tölti be a Bükk erdőit, ösvényeit, ahol a költő „tücsöknek, virágnak” bemutatkozik, és tenyerét az ég felé tartva fénnyel telíti. A tavasz indulását, a csodás újulást jelzi, ahogy „jönnek sorban elő, hóvirág, ibolya, gyöngyvirág”.