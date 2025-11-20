Orbán Viktor: 135 milliárd eurót akar összekalapozni Ukrajnának Ursula von der Leyen

Szerző: Gondola/Orbán Viktor Facebook-oldala

2025. november 20. 13:34

135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának – írja – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Ezután a három „asztalon lévő” javaslatot ismertette a miniszterelnök:

„Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk.

A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd.

A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok.

Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk.”

A miniszterelnök figyelmeztet: „Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!”