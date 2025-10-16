Mark Rutte: tovább erősödik a NATO támogatása Ukrajna mellett

2025. október 16. 05:39

A NATO továbbra is elkötelezett amellett, hogy Ukrajnát "a lehető legerősebb helyzetben tartsa az orosz agresszióval szemben" - jelentette ki a Mark Rutte szerdán Brüsszelben.

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően elmondta: az Egyesült Államok a közelmúltban ismét döntést hozott arról, hogy ellátja Ukrajnát azokkal a katonai eszközökkel és felszerelésekkel, amelyek pótlására nincs alternatíva.

Kiemelte: a szövetség továbbra is támogatja a cseh lőszerkezdeményezést, valamint a Litvánia és Dánia által elindított programot, amely az ukrán védelmi ipar fejlesztését célozza. Emellett több kétoldalú támogatási megállapodás is született.

"Továbbra is biztosítanunk kell, hogy Ukrajna átvészelje a telet, és egyértelművé kell tennünk Vlagyimir Putyin (orosz elnök) számára, hogy ezt a háborút nem nyerheti meg" - fogalmazott a főtitkár.

Brüsszelben tartott tanácskozást szerdán az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (UDCG) is, és ezt követően Boris Pistorius német védelmi miniszter elmondta: Németország idén mintegy 9 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, ebből 2 milliárd euró értékű új segélycsomagot készítenek elő, amely rakétavédelmi rendszereket, korszerű radartechnikát és lőszert tartalmaz.

Németország ezenfelül 500 millió dollárral vesz részt az Ukrajna legsürgősebb védelmi igényeire reagáló fegyverbeszerzési kezdeményezésben. Hozzátette, hogy Berlin továbbá 400 millió eurót biztosít hosszú hatótávolságú drónok beszerzésére, amelyek segítségével Ukrajna az orosz logisztikai célpontokat is képes támadni a frontvonalon túl.

Pistorius kiemelte, hogy a fegyveres erők közötti közös kiképzések és logisztikai együttműködések mellett modernizációs programot is indítanak az Ukrajnának szállított harckocsik és gyalogsági járművek harci képességeinek növelésére és élettartamuk meghosszabbítására. Az átalakítások többségét Ukrajnában, az ottani ipar bevonásával végzik.

John Healey brit védelmi miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta az UDCG célja változatlanul az, hogy biztosítsa az ukrán fegyveres erők számára a szükséges eszközöket, előkészítse a békét, és szükség esetén további támogatást nyújtson.

Kijelentette, hogy az elmúlt nyolc hónapban, mióta az Egyesült Királyság és Németország átvette a csoport vezetését, az UDCG több mint 50 milliárd angol font értékű katonai segélyt gyűjtött össze Ukrajna támogatására.

Tájékoztatása szerint az elmúlt hat hónapban 85 ezer drónt szállítottak Ukrajnába, és a két ország új ipari megállapodást is kötött, amelynek keretében közösen fejlesztenek és tömeggyártásba visznek továbbfejlesztett elfogó drónokat.

A brit miniszter bejelentette továbbá, hogy London új szankciókat vezet be az orosz energiaszektor, olajvállalatok és a hadianyag-ellátási lánc szereplői ellen.

Denisz Szmihal ukrán védelmi miniszter szerint Oroszország továbbra is a legnagyobb veszélyt jelenti nemcsak Ukrajnára, hanem egész Európára nézve. "Ukrajna elkötelezett a béke mellett, de a háború befejezéséhez bátor, összehangolt és határozott fellépésre van szükség az orosz agresszióval szemben" - hangsúlyozta.

Elmondta, hogy Ukrajna 2026-ra akár 20 millió drón előállítását tervezi, ha partnerei biztosítják a szükséges forrásokat. "Ezek költséghatékony, gyorsan gyártható és harcban bizonyított megoldások" - fogalmazott Szmihal.

Kiemelte: országa jövő védelmi igénye körülbelül 120 milliárd dollár, amelynek felét saját forrásból fedezik, a másik felét pedig a szövetséges országoktól kérik.

"Ukrajna védelmének támogatása Európa biztonságának támogatását jelenti" - hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, hogy Oroszországnak "fizetnie kell az agresszióért", ezért különösen fontos a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna újjáépítésére és védelmére.

MTI