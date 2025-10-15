Latorcai Csaba: Békés vármegye élete valódi fordulóponthoz érkezett

Békés vármegye társadalmi és gazdasági élete valódi fordulóhoz érkezett az elmúlt hónapokban, a térség ott van a kormány politikájának középpontjában - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Medgyesbodzáson, a megújult művelődési ház átadóján.

Latorcai Csaba kijelentette, KDNP-s politikusként arra esküdött fel, hogy ne legyen Magyarországnak egyetlen olyan települése sem, amely úgy érezheti, hogy nem ér el a hangja Budapestig, hogy magára hagyták. Ez a misszió különösen fontos itt, Dél-Békésben.

A térség számára a 2010 utáni időszak hozott változást, amely az utóbbi időben felgyorsult, hiszen megépült a vármegyét Budapesttel összekötő gyorsforgalmi út, megújult a teljes Budapest-Lőkösháza vasútvonal, Békéscsabán pedig a minap jelentették be a 2500 új munkahelyet teremtő Vulcan Shield Global beruházását – sorolta a kereszténydemokrata politikus.

Megjegyezte, Békés vármegye mindig a mezőgazdaságról volt nevezetes, arról, hogy az ország éléskamrájának számít, ezért különösen fontos a közösségek és a gazdák megbecsülése, mert ők azok, akik az ország szívét, vérkeringését, a mezőgazdaságot, élelmiszerellátást fenntartják, működtetik.

Latorcai Csaba kiemelte:

miközben politikai ellenfeleik szerint el kell engedni a mezőgazdaságból élők kezét, mert úgysem lehet a magyar agrárium versenyképes az ukránnal, a kormány kezdetektől fogva stratégiai ágazatnak tekinti a mezőgazdaságot, és támogatáspolitikája középpontjában a vidék felzárkózása és népességmegtartó erejének megőrzése áll.

Medgyesbodzáson idén két belterületi út, a templom és a plébánia újult meg, új falubuszt vásároltak, és most átadhatják a felújított művelődési házat is. Ezek a támogatások sokszorosan megtérülnek, mert itt büszke nép él – fogalmazott az államtitkár, hozzáfűzve, az itt élőknek van önbizalmuk és egymásba, a közösségbe vetett hitük is, ezért Medgyesbodzás ezen a téren példát mutat.

Erdős Norbert, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, 2010-hez képest megduplázódott a kulturális szférára fordított támogatás, jelenleg a GDP 1 százalékát, 626 milliárd forintot költenek erre a területre, amivel az EU-ban benne vannak a top 3-ban.

Molnár Sándor (Fidesz-KDNP), a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke közölte, míg a közelmúltban az elsődleges elvándorlási ok a jobb megélhetés keresése volt, mára a helyi közösség, élettér került előtérbe, és inkább vállalják az ingázást a fiatalok.

Békés vármegye TOP Plusz kerete csaknem kilencvenmilliárd forint, amelyből az útfelújításra fordítható pályázatok mellett az „Élhető települések” kiírás a legnépszerűbb; a medgyesbodzási művelődési ház is ebből a keretből újult meg – tette hozzá.

Varga Gábor (Fidesz-Nemzeti Fórum) polgármester felidézte, hogy az elmúlt öt évben mintegy egymilliárd forint érkezett a településre, de vannak még fejlesztési elképzeléseik, egyebek mellett felújítanák a könyvtár épületét, fejlesztenék a közvilágítást és a kamerarendszert.

A mintegy 850 lélekszámú községben csaknem 97 millió forint uniós, TOP Plusz forrásból újították fel a közösségi színtérként funkcionáló művelődési házat. Felbontották a rossz állapotú hajópadlót és újraburkolták a termet. Kicserélték a homlokzati nyílászárókat, felújították a gáz- és vízrendszert, a szellőzést, a vizesblokkot. Kiegészítő fűtésként elektromos padlófűtést építettek ki. Akadálymentesítettek és az épület környékén is kicserélték a burkolatot.