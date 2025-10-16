Minden harmadik foglalás wellnessre szól az október 23-i hosszú hétvégén
2025. október 16. 09:37
Az október 23-i hosszú hétvégén minden harmadik foglalás wellnessre szól, Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb úti cél a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és 2-3 éjszakás pihenést terveznek a legtöbben - közölte a szállásfoglaló portál csütörtökön.
A foglalások 46 százalékával a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb a szállásfoglalás a felmérés összefoglalója szerint.
A toplistán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is szerepel a vendégek kedvelt úti céljai között. A régiók közül Észak-Magyarország áll a lista élén, a hosszú hétvégére szóló foglalások 26 százalékával. A második helyen Nyugat-Dunántúl áll 14 százalékkal, a dobogó harmadik fokára a Balaton került 13 százalékkal.
A foglalások 40 százaléka 2 éjszakára, 37 százaléka 3 éjszakára szól. Egy éjszakás tartózkodást a vendégek közel ötöde tervez, a 4 vagy több éjszakás pihenések pedig mindössze a foglalások 5 százalékát teszik ki.
A szállástípusoknál kiegyenlített az élmezőny: a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választottak. A foglalások 13 százalékánál panzió, 5 százalékánál pedig egyéb típusú szálláshely mellett döntöttek a vendégek. Ellátást az esetek harmadánál kértek, a legjellemzőbb a reggeli és a félpanzió.
A foglalások 52 százaléka 2 felnőttre szól, a családos foglalások aránya 29 százalék.
Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője szerint a foglalások 46 százaléka 70 ezer forint alatti kosárértékű, 40 százaléka pedig a 70-170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti foglalások aránya 14 százalék.
A hotelfoglalások több mint fele (56 százalék) négycsillagos, 40 százaléka háromcsillagos szálláshelyre szól. A szállodai vendégek 95 százaléka ellátást is kért, körükben a félpanzió a legnépszerűbb (57 százalék).
A legnépszerűbb wellness úti cél Hajdúszoboszló és Siófok, mögöttük holtversenyben Hévíz és Miskolc következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátást is kér, és a félpanzió a legkeresettebb (46 százalék).
A wellness-foglalások felénél a kosárérték 70-170 ezer forint közötti. 22 százalékuk legfeljebb 70 ezer forintos költést jelent, 19 százalékuk 170-270 ezer forint közé esett, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 9 százalék volt - derül ki a szallas.hu felméréséből.
MTI/Szallas.hu
