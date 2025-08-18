Marozsán 53. a tenisz-világranglistán, Bondár sokat rontott

Marozsán Fábián két helyet rontva az 53. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján.
A top száz másik magyarja, Fucsovics Márton jelenleg a 94., három helyet visszacsúszva. A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel, ő hat pozíciót javítva a 156.
A világranglistát továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, a két éljátékos hétfőn este ismét összecsap egymással a cincinnati torna döntőjében.
A nőknél Bondár Annát mint az előző rangsor óta legnagyobb visszaesőt emeli ki a WTA honlapja, miután a magyar játékos a 60.-ról a 93. helyre esett vissza. Ezzel együtt még mindig ő a legjobb magyar a hölgyek között, Gálfi Dalma követi a 101. helyen, Udvardy Panna pedig a 136. a hétfői, legfrissebb rangsorban.
Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját az amerikai Coco Gauff előtt, míg a harmadik továbbra is a Cincinnatiben fináléra készülő, wimbledoni bajnok lengyel Iga Swiatek.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
"Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen látványos vagy jelentős kísérletet hajtottam végre az űrállomáson, a velem odafönt dolgozó kollégáim elismerően mondogatták egymást között, hogy nézd, a magyarok mit hoztak ide!" - mondta Kapu Tibor.
"Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…." - tette hozzá Szijjártó Péter.
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.