A nyitóhétvége után ma is folytatódik a Szent István Nap programsorozat: a Retro Tabánban a Neoton sztárjai, a Vigadó téren többek között Szulák Andrea és Malek Andrea lépnek színpadra, megnyílik a Magyar Ízek Utcája és a Művészkert, és elkezdődnek a Csárdafesztivál színpadi programjai is.
A szervezők közleménye szerint a Vörösmarty téren megrendezett Csárdafesztiválon többek között a Fitos Dezső Társulat táncelőadása és a Magyar Banda koncertje várja a közönséget. Az esti program asztali muzsikával zárul, amelyet Duka Elemér és a Gipsy Chamber Orchestra szolgáltat.
A Magyar Ízek Utcájában az ételek és italok mellett a népzene és a mese is jelen lesz: a Huncut mesekoncert nyitja a napot, majd többek között fellép a HTM Band és a Vegas Show Band is.
A Retro Tabánban mások mellett a Back II Black, Hevesi Tamás és a Neoton koncertjein vehet részt a közönség. A Vigadó térre látogatók a Vigadó Pianón délután 14 órától este 22 óráig például Szulák Andrea és Malek Andrea koncertjét hallhatják, de további jazz és latin előadások is szerepelnek a programban.
A Millenárison a Művészkertben a nyitó napon Vecsei H. Miklós és a QJÚB Csoóri, Pilinszky, Radnóti című előadását tekinthetik meg az érdeklődők, akik üzenhetnek is egy évvel idősebb önmaguknak a Rejtő Jenő időkapszula segítségével.
További információ a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhető el.
