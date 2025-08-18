Újabb ukrán támadás a hazánkba vezető kőolajvezeték ellen
2025. augusztus 18. 11:59

Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra vezető kőolajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Sorokinnal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

"Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (...) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák" - hangsúlyozta.

"Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!" - folytatta.

"Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…." - tette hozzá Szijjártó Péter.

Kép: MTI

MTI
Címkék:
MTI Hírfelhasználó