Megölte az anyját, majd magával is végzett
2025. augusztus 18. 20:04
Megölte az anyját, majd magával is végzett egy férfi vasárnap Gárdonyban - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn
Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.
Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.
MTI; Gondola
