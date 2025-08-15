Augusztus 20. a magyar nemzet egyik legősibb és legfontosabb ünnepe

Augusztus 20. a magyar nemzet egyik legősibb és legfontosabb ünnepe; ezen a napon nemcsak az államalapító Szent István előtt tisztelgünk, hanem együtt ünnepeljük államiságunk megszületését, nemzeti összetartozásunkat - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetések átadó ünnepségén pénteken Budapesten.

Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".

A kitüntetettekhez szólva közölte, "az önök teljesítménye nem csak szakmai elismerést érdemel, hanem példává válik mindannyiunk számára. A hűség, az odaadás, amellyel a közösséget szolgálták méltóvá teszi önöket arra, hogy ezen a nemzeti ünnepen vehetik át a közösség megbecsülését jelképező kitüntetéseket".

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy "ma, amikor a világ annyiszor kihívások elé állít minket", különösen szükség van olyan emberekre, akik megőrzik a hitet, a rendíthetetlenséget, a közösség iránt érzett felelősséget.

Fónagy János rámutatott, augusztus 20. egyben tradicionálisan az új kenyér ünnepe is, a megélt munka, az összefogás és a megtermékenyítő erő szimbóluma.

"Ezért ma nemcsak a múltért hajtunk fejet, hanem a jövőbe is tekintünk, bízva abban, hogy ilyen példaképek mentén haladva, egy erősebb, biztonságosabb és mindenki számára otthonosabb országot építhetünk tovább" - fogalmazott az NGM parlamenti államtitkára.

A rendezvényen Fónagy János adta át a kitüntetéseket. Az államtitkár megköszönte a díjazottak áldozatos munkáját, beszédét pedig azzal zárta: "Isten áldja Magyarországot!".

A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, a KAVOSZ Zrt. igazgatósági tagja vehette át az érdekvédelmi és vállalkozásfejlesztési tevékenység hagyományait megőrző, ugyanakkor a szövetségnek a vállalkozói közösség érdekében végzett tevékenysége modernizálását elősegítő munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító tulajdonosa részesült az innovatív megoldások és a folyamatos fejlesztés iránt elhivatott és kiemelkedően sikeres szakmai életútja, valamint sokoldalú társadalmi felelősségvállalása elismeréseként.

A rendezvényen átadták még a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári, illetve katonai tagozat, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat elismeréseit is.

Borítókép: Budapest, 2025. augusztus 15. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára (j10) és Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmiiparért felelős államtitkár (j2) a díjazottakkal az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetések átadásán a minisztériumban 2025. augusztus 15-én. MTI/Hegedüs Róbert

