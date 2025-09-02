Megvan a Ferencváros Európa-liga-kerete

2025. szeptember 2. 17:01

A Ferencvárosi TC a hivatalos oldalán jelentette be az Európa-liga-főtáblára jelölt keretét, melynek tagja az újdonsült igazolás, Bamidele Yusuf is. A 27 fős keretben 13 a magyar játékos, közülük hat tagja a válogatott keretnek is.

Ahogy az előző idényben, úgy a 2025/26-osban is az Európa-liga főtábláján szerepel a Ferencváros. Az FTC a nyolcfordulós ligaszakaszban itthon, a Groupama Arénában fogadja a Viktoria Plzent, a Rangerst, a Ludogorecet és a Panathinaikoszt, míg idegenben a Salzburg, a Fenerbahce, a Notthingham Forest és a Genk ellen lép pályára.

A Robbie Keane által vezetett szakmai stáb kialakította és leadta a keretet az UEFA-nak, mint kiderült, az Újvidékről igazolt Bamidele Yusuf is tagja a keretnek, de Mohammed Abu Fanit nem nevezték.

A Ferencváros El-kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (válogatott), Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*

Hátvédek: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor (válogatott), Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás

Halfok: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence (válogatott), Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex (válogatott), Júlio Romao, Madarász Ádám*

Csatárok: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás (válogatott), Gruber Zsombor (válogatott), Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

* a csillaggal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

Cseh Benjámin

MTI, Gondola