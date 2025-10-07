Mesterséges intelligencia segítheti a korrupció megelőzését az uniós források elosztásában

2025. október 7. 16:39

Az Integritás Hatóság mesterséges intelligenciát vet be az uniós támogatások és közbeszerzések kockázatainak feltárására. A két évre tervezett digitális projekt célja egy olyan adatközpontú, átláthatóságot és elszámoltathatóságot erősítő rendszer kialakítása, amely az államigazgatás egészében hozzájárulhat a korrupció megelőzéséhez. A program az Európai Bizottság és az OECD szakmai támogatásával valósul meg, 600 ezer eurós keretösszeggel.

A héten elindított kétéves digitális projekt célja az adatközpontú elemzőeszközök mellett egy átfogó digitális stratégia kidolgozása is, ami az uniós források felhasználásának átláthatóságát, integritását és elszámoltathatóságát segíti. A kezdeményezésnek az államigazgatáson belül is hatása lehet, de a hatékony működése és a korrupció megelőzése a nyilvános adatokhoz való közvetlen hozzáféréstől függ.

A szervezet közölte, a projektet elindító nemzetközi, hibrid konferencia rávilágított az uniós források felhasználásával, különösen a közbeszerzésekkel járó csalási és korrupciós kockázatokra. Ennek kezelésére fejleszt olyan kockázatelemző rendszert az Integritás Hatóság, mint az uniós források magyarországi felhasználását felügyelő autonóm közigazgatási szerv, ami lehetővé teszi a munkatársai számára, hogy a legújabb, mesterséges intelligencia által támogatott technológiák segítségével azonosítsák a lehetséges korrupciós kockázatokat.

Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a konferencián úgy fogalmazott, a projekt ténylegesen értéket teremt Magyarországnak.

"Számunkra egyértelmű: a korrupció megelőzése mindig olcsóbb, tisztább és eredményesebb, mint az utólagos feltárás és helyreállítás"

- mutatott rá az elnök. Hozzátette, hogy a "korrupció olyan, mint egy lassan terjedő fertőzés: ha időben felismerjük és eltereljük, sokkal kevesebb áldozatot és erőforrást igényel, mint amikor már a teljes testet kell gyógyítani".

Biró Ferenc Pál szerint olyan rendszer fejlesztenek, ami az ország számára közkincs lesz, a létrejövő integrált adat- és információs platform pedig az egész közszférát erősíti majd.

A konferencián elhangzott, a hatékony megelőzéshez mélyreható, valós idejű és kézzelfogható információkra valamint széleskörű adathozzáférésre van szükség, amihez a partnerintézmények érdemi együttműködése is szükséges.

A hatóság közölte, a kezdeményezés az Integritás Hatóság, az Európai Bizottság és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) együttműködésében valósul meg. A projekt támogatási értéke 600 ezer euró, a Hatóság közvetlen finanszírozásban nem részesül, hanem az Európai Bizottság és az OECD technikai szakértelméből profitál.

MTI/Gondola