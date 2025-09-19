Művelődési Örökség Napjai - Országszerte csaknem 500 program várja az érdeklődőket

2025. szeptember 19. 17:04

A felújítás alatt álló esztergomi Bazilika panorámatermében nyitották meg pénteken a Kulturális Örökség Napjait, a hétvégi rendezvénysorozaton országszerte csaknem 200 ritkán látogatható helyszínen és 500 programon várják az érdeklődőket.

"Amikor belépünk ezekbe a különleges épületekbe, nemcsak falakat és köveket látunk, hanem történeteket, emberi sorsokat és közösségeket , amelyek a magyar identitás részei" - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára megnyitó beszédében.

Lánszki Regő hozzátette, olyan erőforrások ezek, amelyekből erőt, kreativitást és hitet meríthetünk a jövő Magyarországának formálásához. Ehhez azonban az kell, hogy ne zárványok legyenek, hanem életünk részei - fogalmazott.

A megnyitó után Németh Tamás építész-tervező tartott elődadást a bazilika felújításának folyamatáról, majd a résztvevők végigjárták a bemutatott helyszíneket.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat minden évben felhívja a figyelmet a történelmi épületek és a kulturális sokszínűség megőrzésének fontosságára, a városi és a vidék közösségek műemlékeire.

Az európai kezdeményezés célja, hogy évről évre ráirányítsa a figyelmet az épített örökség védelmére megőrzésére. Magyarország kezdettől fogva aktív résztvevője a nemzetközi programnak, és évről évre arra törekszik, hogy láthatóvá tegye gazdag műemlékállományát.

A 2025-ös Európai Örökség Napok központi tematikája az "Építészeti örökség", amely az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Évének 50. évfordulójához kapcsolódik. Az idei téma az építészet művészi, technikai és kulturális vonatkozásait emeli ki, rámutatva arra, hogy az épületek nem csupán használati funkciót töltenek be, hanem közösségi identitást és történelmi emlékezetet is hordoznak.

A két nap alatt olyan épületeket nyitnak meg a nagyközönség számára, mint Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a budavári Sándor-palota, a Pénzügyminisztérium József nádor téri székháza, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országház, illetve a mosonmagyaróvári Habsburg-kripta.

A részletes programkínálat és a folyamatosan frissülő információk az esemény hivatalos honlapján, http://oroksegnapok.gov.hu érhetők el.