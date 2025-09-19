Művelődési Örökség Napjai - Országszerte csaknem 500 program várja az érdeklődőket

A felújítás alatt álló esztergomi Bazilika panorámatermében nyitották meg pénteken a Kulturális Örökség Napjait, a hétvégi rendezvénysorozaton országszerte csaknem 200 ritkán látogatható helyszínen és 500 programon várják az érdeklődőket.
"Amikor belépünk ezekbe a különleges épületekbe, nemcsak falakat és köveket látunk, hanem történeteket, emberi sorsokat és közösségeket, amelyek a magyar identitás részei" - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára megnyitó beszédében.
Lánszki Regő hozzátette, olyan erőforrások ezek, amelyekből erőt, kreativitást és hitet meríthetünk a jövő Magyarországának formálásához. Ehhez azonban az kell, hogy ne zárványok legyenek, hanem életünk részei - fogalmazott.
A megnyitó után Németh Tamás építész-tervező tartott elődadást a bazilika felújításának folyamatáról, majd a résztvevők végigjárták a bemutatott helyszíneket.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat minden évben felhívja a figyelmet a történelmi épületek és a kulturális sokszínűség megőrzésének fontosságára, a városi és a vidék közösségek műemlékeire.
Az európai kezdeményezés célja, hogy évről évre ráirányítsa a figyelmet az épített örökség védelmére megőrzésére. Magyarország kezdettől fogva aktív résztvevője a nemzetközi programnak, és évről évre arra törekszik, hogy láthatóvá tegye gazdag műemlékállományát.
A 2025-ös Európai Örökség Napok központi tematikája az "Építészeti örökség", amely az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Évének 50. évfordulójához kapcsolódik. Az idei téma az építészet művészi, technikai és kulturális vonatkozásait emeli ki, rámutatva arra, hogy az épületek nem csupán használati funkciót töltenek be, hanem közösségi identitást és történelmi emlékezetet is hordoznak.
A két nap alatt olyan épületeket nyitnak meg a nagyközönség számára, mint Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a budavári Sándor-palota, a Pénzügyminisztérium József nádor téri székháza, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országház, illetve a mosonmagyaróvári Habsburg-kripta.
A részletes programkínálat és a folyamatosan frissülő információk az esemény hivatalos honlapján, http://oroksegnapok.gov.hu érhetők el.
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
-
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.