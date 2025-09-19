Orbán Viktor: ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság

A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.

2025. szeptember 19. 10:17

Nincs egyetértés Magyarországon a migráció ügyében: ha nemzeti kormány van, amelyik nem fél, sőt bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és van biztonság, ha Brüsszel-párti kormány lesz Magyarországon, akkor lesznek migránsok és nem lesz többé biztonság - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor bejelentette, kezdeményezni fogja, hogy az antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté.

Azt mondta, a legerősebb tapasztalatai mégsem Röszkéhez kötődnek, hanem a debreceni, a bicskei menekülttáborokban tett látogatásaihoz. Amikor a debreceni migránstábort bezáratta, ha engedte volna, a vállukon vitték volna az emberek a debreceni főutcán és Bicskén is mindenki a kezét szorongatta, amikor megszűntek azok az állapotok, amelyeket a parkokban meg az utcákon lehetett látni - mondta.

Kitért arra, amikor a németek azt mondták, hogy meg tudják oldani a migrációs kérdést, az hihető volt, mert az egy másik Németország volt, de azóta kiderült, lassan már alig tud valamit megoldani. Tönkrement az autóiparuk, megverik őket a kínaiak az autógyártásban, eladósodás van, óriási hiteleket vesznek fel - sorolta a problémákat a kormányfő.

Úgy összegzett, biztos volt abban, akármit is mondanak a németek, "nekünk, magyaroknak, ez biztosan nem jó, aztán kiderült, hogy Németország is megváltozott és nekik sem jó, és nem tudják megoldani, hiába ígérte ezt a kancellárasszony".

Szólt arról is, ahová beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a közterek veszélyesek, egyes városnegyedek lakhatatlanok, el is költöznek onnan a helyi lakosok, és a bűnbandák száma, nyílt utcai összecsapása is meglepetés nélküli részévé vált a nyugat-európai életnek. A kormányfő értékelése szerint ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát nem lehet kijavítani.

Úgy fogalmazott: "ha a fogkrém kijött a tubusból, nem lehet oda visszanyomni". A nyugati világ megváltozott egyszer és mindenkorra, és nem is tudnak vele mit kezdeni - fogalmazott.

A svéd miniszterelnök régóta köszörülni a nyelvét Magyarországon - emlékeztetett. Kifejtette: a svédek szimpatikus emberek, de a svéd politika rendkívül agresszív, kioktató jellegű, nemcsak velünk szemben, hanem a világban általában, és a magyarok ezt rosszul tűrik.

Az nem járja, hogy miközben kiskorú lányokat használnak fel erőszakos, gyilkossággal végződő bűncselekmények végrehajtására, a svéd városokban tombol az erőszak, a tavaly több mint háromszáz esetben történt robbantásos bűncselekmény, aközben a svéd kormány Magyarországot oktatgatja jogállamból. Miközben a saját polgárai biztonságát nem tudja garantálni - mutatott rá Orbán Viktor és felidézte, hogy a svéd miniszterelnök maga is azt nyilatkozta, nem tud úrrá lenni a svéd városokban tomboló erőszakhullámon. Ezek után miről beszélünk? - tette fel a kérdést a magyar kormányfő.

Orbán Viktor azt mondta, a svéd miniszterelnöknek arról kellene beszélnie, ha beengedte a migránsokat, akik egyébként embereket ölnek meg, nőket erőszakolnak meg és bandaháborúkba bonyolódnak, az nem az ő felelőssége?

A kormányfő összegzése szerint nincs egyetértés Magyarországon a migráció ügyében, "ez egy mese". Ha nemzeti kormány van, amelyik nem fél, sőt bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és van biztonság, ha Brüsszel-párti kormány lesz Magyarországon, akkor lesznek migránsok és nem lesz többé biztonság.

Kifejtette: azért léptek ki az Európai Néppártból, mert a migráció ügyében nem tudtak velük dűlőre jutni. A Tisza "oda ment be", az Európai Néppártba, nyilván megegyeztek - mondta.

Rámutatott: a migráció ügyében magukon kívül senkiben nem bízik. Felidézte, hogy a Tisza Párt megszavazta Brüsszelben a Magyarország számára katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését és a migránsok emelt összegű közvetlen anyagi támogatását.

Kiemelte: az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és állnak ki mellette, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mint ha több kulcsos, illetve progresszív.

"Az egykulcsos adó gondolata rendkívül egyszerű. Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz. Ez egyezik az ember elemi igazságérzetével" - fogalmazott.

A progresszív adót a 19. században a kommunisták találták ki. Ha keresni akarják a forrásvidékét ennek a gondolatnak, akkor ott, Marxnál kell kapizsgálni - emlékeztetett.

Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel - hangsúlyozta, emlékeztetve arra, hogy Magyarország mind a két adórendszert kipróbálta már.

A kormánypártok által képviselt polgári nemzeti, piac- és üzletbarát, családbarát adórendszer a lényege egykulcsos adó és óriási, gyermekeket támogató adókedvezmény - összegzett.

Kiemelte azonban: a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja.

A kormánypárti szavazók ezt nem akarják, és a középen állók többsége sem akarja. "De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar" - jegyezte meg.

Van egy bizalmi kérdés az egész mögött, mert nemcsak az a kérdés, hogy ki mit akar, hanem hogy mit vall be. És ez már egy bizalmi kérdés, és a Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, hogy mire gondolnak és mire készülnek, mert akkor elvesztenék a választásokat - figyelmeztetett.

Az embereknek tudniuk kell, hogy a döntésüknek mi lesz a következménye, ezt nem lehet eltitkolni - mutatott rá Orbán Viktor.

"Ez az őszödi beszédhez hasonlít, csak Gyurcsány Ferencnek több esze volt, hogy a választás után mondta el, hogy átverte az embereket, a tiszások meg elmondták a választás előtt, hogy át fogják verni az embereket" - jegyezte meg a kormányfő.

Kiemelte, a nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek, és az emberek kapjanak rájuk valamilyen választ.

Számításaik szerint ugyanis a Tisza adóemelési tervei egy pedagógusnak évente 364 ezer, az ápolóknak 280 ezer, egy rendőrnek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak 3 millió 172 ezer forinttal több adót jelentenének - jelentette ki.

Hozzátette: a kormány nem egyénekben gondolkodik, hanem családokat lát. Azért van családi adókedvezmény Magyarországon, mert a családok munka nélkül nem tudnak fönnmaradni, ezért nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emelik.

Kiemelte: mindezt még a leginkább munkanélküliséggel sújtott réteg, a cigányság is támogatja. "Meggyőződésem, hogy az elmúlt időszakban a magyarországi cigány közösségnek az előrelépése szoros összefüggést mutat a gyerekek után járó adókedvezménnyel, általában az egykulcsos adóval, és a középosztályosodási folyamat meg is indult ott" - fogalmazott.

Magyarország jogállam, egy volt vezérkari főnök sem járkálhat fegyverrel és fenyegetheti az embereket - jelentette ki más témára áttérve a kormányfő.

"Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járni" - reagált Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök és Magyar Péter, a Tisza elnöke is azt sugallta, hogy komoly fenyegetéseket kaptak, de a rendőrség ezzel nem foglalkozott kellően, ezért tartott Ruszin-Szendi Romulusz a sajtóhírek szerint pisztollyal az oldalán lakossági fórumot.

Orbán Viktor ezt az érvelést nevetségesnek nevezte, és hangsúlyozta: ha valakinek magától nincs annyi esze, hogy belássa, hogy ha közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magánál fegyvert, akkor nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, "hogy ilyen nincs, ez nem lehetséges".

Úgy értékelt: a "fegyver önmagában sem néz ki jól", de a hozzá fűzött kommentárok, amit a volt vezérkari főnöktől hallottak, - "hogy neki viszket a tenyere, hogy ő ki van erre képezve, meg ő le tudná ezt rendezni" - "fájdalmasabbak".

"Azért nem az őserdőben élünk, álljon meg a menet, mit rendezel te le? Az a helyzet, hogy ez egy jogállam, szabályok vannak. Te nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál és nagyfiú vagy, és te fenyegeted az embereket. Hát hogy jössz te ehhez? Itt Magyarországon van egy személy- és jogvédelem. Az a helyzet, hogy te nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered. Különösen nem, amikor sok emberhez beszélsz, ezzel te nem dicsekedhetsz, ilyen nincs. Mert te nem állsz a többi állampolgár fölött, akkor se, ha vezérkari főnök voltál. Téged nem illetnek meg különleges jogok ezért. Te egy vagy közülünk. Fogadd el a szabályokat, ne járkáljál fegyverrel, barátom. És ha nincs magadtól ennyi eszed, akkor a hatóság majd erre emlékeztet" - mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: Magyarországon minden állampolgárt azonos jogok illetnek meg, nincs beleírva sem az alkotmányba, sem a törvényekbe, hogy "a vezérkari főnöknek viszkethet a tenyere, ki van képezve, lerendezheti és fegyvert hordhat magával".

Az 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről szólva a kormányfő emlékeztetett: 2010-ben a kormány megállapodást kötött a nyugdíjasokkal, garantálva, hogy megvédi nyugdíjak értékét.

"Pontos elszámolás, hosszú barátság: ezen nyugszik a kormány és a nyugdíjasok szövetsége" - mondta, hozzátéve, hogy a nyugdíjak értéke nemcsak megmaradt, hanem emelkedett is az elmúlt időszakban, és a kormány visszavezette a 13. havi nyugdíjat is.

A miniszterelnök a rádióinterjúban bejelentette, kezdeményezni fogja, hogy az antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté.

"Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek" - mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását.

A kormányfő jelezte: örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy "tegyük mi is ezt itt Magyarországon".

Úgy fogalmazott: "az antifa igenis egy terrorszervezet, idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek európai parlamenti képviselőknek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról, a baloldalról." Ez lehetetlen - tette hozzá.

A barátság a politikában is számít - mondta a miniszterelnök azzal összefüggésben, hogy szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.

Felidézte, még elnökjelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni, a baloldal által bevezetett büntetéseket "kitöröljük a rendszerből".

Úgy folytatta, "nagy a hajó", amíg átmegy az Egyesült Államok bürokráciáján egy ilyen döntés, ahhoz kell néhány hónap, de az elnök betartotta a szavát, és visszaadta a magyaroknak a szabad mozgás, a vízum nélküli beutazás lehetőségét.

Emlékeztetett arra, még a Biden-adminisztráció döntött úgy, hogy miután Magyarország sem a migráció, sem a gender, sem a háború ügyében nem ért egyet az amerikai demokratákkal, "akkor jól oldalba vágnak bennünket".

Hozzátette, nem kicsi azok száma, akiknek dolguk volt az Egyesült Államokban, ott tanultak vagy üzletet kötöttek, és számukra ez egy nagyon kellemetlen intézkedés volt, "egy olyan büntetés, ami fájt".

Kép: A magyar kormányfő - mti

MTI