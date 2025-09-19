Internetes agresszió miatt feljelentést tett a honvédelmi miniszter

Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte pénteken a Facebook-oldalán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az internetes agressziót, hanem azért, mert "egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni".
"Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított"
- fogalmazott a tárcavezető.
Hangsúlyozta, hogy egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét; ez nem szolgálja a közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni.
"Ezért feljelentést tettem, hiszen nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami" - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.