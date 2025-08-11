NAV: több mint 6 kilogramm kokaint találtak egy drogbűnözőnél

Több mint 6 kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények Magyarországon (2012-2024)
kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása
Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.
Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek - fejtették ki.
A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag - a kábítószerteszt szerint kokain - került elő.
A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.
A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak - áll a közleményben.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
"A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker" - fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.
Hun-avar-magyar folytonosság - a népek íjai is tanúskodnak erről. Bugacon sokat tesznek a magyarság összetartozásának élményéért.
A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be" - mondta csatornának Törőcsik Zsófia.