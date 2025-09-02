NMHH - A Kutatók Éjszakája

2025. szeptember 2. 13:05

Egyedi programokkal várja az érdeklődőket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Kutatók Éjszakáján, szeptember 26-án. Ezen a különleges estén a látogatók akár maguk is megmérhetik, hogy mekkora sugárzást bocsát ki a mobiltelefonjuk, és azt is megtudhatják, hogy mire való a mérőhátizsák.

Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba, a programsorozatba az NMHH is bekapcsolódik, melynek a csúcstechnológiával felszerelt Esztergomi úti hírközléstechnikai mérőkomplexuma ad otthont. A négy részből álló, négy helyszínre tervezett interaktív program a lakosság érdekében végzett elektromágneses sugárzást mérő és zavarelhárító munka bemutatásával ismerteti meg a látogatókat a hatóság sokrétű műszaki tevékenységével.

Az első helyszínen a mindennapi életben használatos tárgyakon végzett elektroszmog- mérésről szerezhetnek tapasztalatot a látogatók, akik maguk is megmérhetik, hogy mekkora elektromágneses sugárzást bocsát ki a mobiltelefonjuk, a wifi-router, vagy éppen egy lámpaizzó. A második programhelyszínen, az EMC mérőlaborban az NMHH piacfelügyeleti hatáskörben végzett, elektromágneses kompatibilitási (EMC) méréseinek kulisszatitkaiba nyerhetnek beavatást az érdeklődők. Itt szúrópróbaszerűen vizsgálják a kereskedelemben kapható elektronikai eszközök – például különféle háztartási gépek, villamos kéziszerszámok, informatikai eszközök – elektromágneses kompatibilitását. A rádiófrekvenciás berendezések ugyanis nem csak a saját működési sávjukban sugároznak, ezért néha megzavarhatják egymást.

A mobiltelefon-hálózatok mérésére használt különleges eszközöket is bemutatnak egy harmadik helyszínen, ahol kiderül például, hogy mikor használják a szakemberek az úgynevezett mérőhátizsákot. Itt arról is szó lesz, hogy miben hasonlít, illetve miben különbözik a mobiltelefon hálózatok 4G és 5G technológiája a felhasználók szempontjából, a látogatók pedig még egy kis segítséget is kaphatnak a mobilkészülékeik beállításához. A negyedik helyszín a monitoring központot mutatja be, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az országos rádiómérő és zavarelhárító rendszer működésével.

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. A rendezvény linkje és regisztrációs felülete itt érhető el: https://www.kutatokejszakaja.hu/

Összefoglaló az elmúlt évek legizgalmasabb pillanataiból: https://www.youtube.com/watch?v=gbooG6nXRos

