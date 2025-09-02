NMHH - A Kutatók Éjszakája

Egyedi programokkal várja az érdeklődőket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Kutatók Éjszakáján, szeptember 26-án. Ezen a különleges estén a látogatók akár maguk is megmérhetik, hogy mekkora sugárzást bocsát ki a mobiltelefonjuk, és azt is megtudhatják, hogy mire való a mérőhátizsák.
Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba, a programsorozatba az NMHH is bekapcsolódik, melynek a csúcstechnológiával felszerelt Esztergomi úti hírközléstechnikai mérőkomplexuma ad otthont. A négy részből álló, négy helyszínre tervezett interaktív program a lakosság érdekében végzett elektromágneses sugárzást mérő és zavarelhárító munka bemutatásával ismerteti meg a látogatókat a hatóság sokrétű műszaki tevékenységével.
Az első helyszínen a mindennapi életben használatos tárgyakon végzett elektroszmog- mérésről szerezhetnek tapasztalatot a látogatók, akik maguk is megmérhetik, hogy mekkora elektromágneses sugárzást bocsát ki a mobiltelefonjuk, a wifi-router, vagy éppen egy lámpaizzó. A második programhelyszínen, az EMC mérőlaborban az NMHH piacfelügyeleti hatáskörben végzett, elektromágneses kompatibilitási (EMC) méréseinek kulisszatitkaiba nyerhetnek beavatást az érdeklődők. Itt szúrópróbaszerűen vizsgálják a kereskedelemben kapható elektronikai eszközök – például különféle háztartási gépek, villamos kéziszerszámok, informatikai eszközök – elektromágneses kompatibilitását. A rádiófrekvenciás berendezések ugyanis nem csak a saját működési sávjukban sugároznak, ezért néha megzavarhatják egymást.
A mobiltelefon-hálózatok mérésére használt különleges eszközöket is bemutatnak egy harmadik helyszínen, ahol kiderül például, hogy mikor használják a szakemberek az úgynevezett mérőhátizsákot. Itt arról is szó lesz, hogy miben hasonlít, illetve miben különbözik a mobiltelefon hálózatok 4G és 5G technológiája a felhasználók szempontjából, a látogatók pedig még egy kis segítséget is kaphatnak a mobilkészülékeik beállításához. A negyedik helyszín a monitoring központot mutatja be, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az országos rádiómérő és zavarelhárító rendszer működésével.
A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. A rendezvény linkje és regisztrációs felülete itt érhető el: https://www.kutatokejszakaja.hu/
Összefoglaló az elmúlt évek legizgalmasabb pillanataiból: https://www.youtube.com/watch?v=gbooG6nXRos
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
A kárpátaljai magyarok számára a legnagyobb védelem az, amit tőlünk kaptak, a magyar állampolgárság. Ez számukra az életet jelenti, mert ez tette lehetővé, hogy eleve el tudtak menekülni Ukrajnából, és nem vitték ki őket egy olyan frontra, egy olyan háborúba, amihez semmi közük.
A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek – mondta el a frakcióvezető.
Kiss Gy. Csaba életútját tekintve bizton elmondhatjuk, hogy egyedülállóan célratörő út az övé. Az 1966-os lengyelországi autóstopos utazástól kezdve haláláig az ott gyűjtött és a későbbiekben bővített élményekkel és ismeretekkel ellátva alakította ki a mindmáig ható és érvényes magyar közép-európai politikát, nemzetpolitikai célrendszert.