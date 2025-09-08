Nem mond le a lisszaboni polgármester a siklóvasút balesete miatt

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas vasárnap a portugál fővárosban a hét közepén történt siklóvasúti szerencsétlenségben, de kijelentette azt is, hogy emiatt nem mond le posztjáról. A Gloria nevű sikló egy kabinjának múlt szerdai kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.
Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt mondta, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél. Hozzátette, hogy nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem, és a balesettől függetlenül méltatta a Carris dolgozóinak szakértelmét. Hangoztatta azt is, hogy ha a vizsgálat során tisztázódik a felelősség kérdése a tragédiát okozó problémáért, meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Nem sokkal korábban nyilatkozva Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő is kijelentette, hogy a polgármesternek politikai értelemben felelőssége van a történtekért. Ő sem tett utalást ugyanakkor arra, hogy távoznia kellene posztjáról Moedasnak, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy a közelgő helyhatósági választásokon harcba kíván szállni az újabb mandátumért.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza Párt nem is lehet népszerű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.