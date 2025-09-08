Nem mond le a lisszaboni polgármester a siklóvasút balesete miatt
2025. szeptember 8. 09:44

Elismerte a városvezetés politikai felelősségét Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas vasárnap a portugál fővárosban a hét közepén történt siklóvasúti szerencsétlenségben, de kijelentette azt is, hogy emiatt nem mond le posztjáról. A Gloria nevű sikló egy kabinjának múlt szerdai kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.

Moedas a SIC Notícias televíziónak vasárnap azt mondta, hogy a városvezetés politikai felelősséggel tartozik a tömegközlekedés működtetéséért, de nem tett semmi olyat, ami a konkrét esetben a karbantartás hiányosságához vagy mulasztáshoz vezetett volna a siklót üzemeltető Carris cégnél. Hozzátette, hogy nem kell lemondania a közlekedésért felelős helyettesének sem, és a balesettől függetlenül méltatta a Carris dolgozóinak szakértelmét. Hangoztatta azt is, hogy ha a vizsgálat során tisztázódik a felelősség kérdése a tragédiát okozó problémáért, meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Nem sokkal korábban nyilatkozva Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő is kijelentette, hogy a polgármesternek politikai értelemben felelőssége van a történtekért. Ő sem tett utalást ugyanakkor arra, hogy távoznia kellene posztjáról Moedasnak, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy a közelgő helyhatósági választásokon harcba kíván szállni az újabb mandátumért.

MTI
MTI Hírfelhasználó