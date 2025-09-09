A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha!

A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha – ezt tükrözi többek között Robert Francis Prevost, azaz XIV. Leó pápa névválvasztása is. (Elődje, XIII. Leó pápa volt az, aki az 1891-es Rerum novarum enciklikájával lerakta az egyház modern társadalmi tanításának alapjait, amely a munka, a tőke és a társadalmi igazságosság összefüggéseit tárgyalja a „hódító” liberalizmus és szocializmus korszakában).

Ma is egy világrendszer-váltás küszöbén vagyunk, ahol a kommunizmus végső összeomlása óta (tehát több mint három évtizede) töretlenül „hódító” nyugati neoliberális kapitalizmus érdekei egyre inkább összeütközésbe kerülnek a feltörekvő „globális dél” érdekeivel. (Az értékek tekintetében pedig az egyik oldalon egyre feltűnőbb kiüresedésről – lásd a párizsi olimpia botrányos megnyitója –, a másikon pedig a saját kulturális-vallási önazonosság megerősödéséről beszélhetünk). Ebben a huntingtoni feszültségben a Nyugatnak akkora szüksége van a saját önazonosságának és hagyományainak markáns társadalmi-politikai kifejeződésére, mint egy falat kenyérre – és a kereszténydemokrácia éppen ezt kínálja.

Ennek jegyében jött létre a CDI – Kereszténydemokrata Intézet, amelynek célja a kereszténydemokrata értékek hiteles képviselete és a nemzetközi kapcsolatok erősítése itthon és a térség más országaiban, különös tekintettel a keresztény kultúra megerősítésére és az emberi méltóság politikai alapként történő érvényesítésére. A CDI szerves része a Kereszténydemokrata Internacionálénak, amely 1961-ben jött létre Santiago de Chilében, és azóta is összefogja a világ kereszténydemokrata pártjainak nemzetközi hálózatát. A 2018-as budapesti ülés után indult útjára a pártszövetség ifjúsági szervezete, és azóta is számos új párt csatlakozott Latin-Amerikából, Közép-Európából, valamint a Kaukázusból is.

Friss hír, hogy az intézet kuratóriumának tagjává választották Azbej Tristant , a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnökét is. A Hungary Helps – Magyarország segít nemzetközi humanitárius segélyprogramot is koordináló külügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében kifejtette: „A CDI azért dolgozik, hogy a keresztény értékeknek ismét erős és látható helyük legyen Európa és a világ közéletében. Meggyőződésem, hogy békét, biztonságot és közösséget csak a kereszténydemokrácia alapjaira lehet építeni. Örülök, hogy ebben a munkában mostantól én is szerepet vállalhatok.”

Barát János