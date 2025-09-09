A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha!
A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha – ezt tükrözi többek között Robert Francis Prevost, azaz XIV. Leó pápa névválvasztása is. (Elődje, XIII. Leó pápa volt az, aki az 1891-es Rerum novarum enciklikájával lerakta az egyház modern társadalmi tanításának alapjait, amely a munka, a tőke és a társadalmi igazságosság összefüggéseit tárgyalja a „hódító” liberalizmus és szocializmus korszakában).
2025. szeptember 9. 07:34
Ma is egy világrendszer-váltás küszöbén vagyunk, ahol a kommunizmus végső összeomlása óta (tehát több mint három évtizede) töretlenül „hódító” nyugati neoliberális kapitalizmus érdekei egyre inkább összeütközésbe kerülnek a feltörekvő „globális dél” érdekeivel. (Az értékek tekintetében pedig az egyik oldalon egyre feltűnőbb kiüresedésről – lásd a párizsi olimpia botrányos megnyitója –, a másikon pedig a saját kulturális-vallási önazonosság megerősödéséről beszélhetünk). Ebben a huntingtoni feszültségben a Nyugatnak akkora szüksége van a saját önazonosságának és hagyományainak markáns társadalmi-politikai kifejeződésére, mint egy falat kenyérre – és a kereszténydemokrácia éppen ezt kínálja. 
 
Ennek jegyében jött létre a CDI – Kereszténydemokrata Intézet, amelynek célja a kereszténydemokrata értékek hiteles képviselete és a nemzetközi kapcsolatok erősítése itthon és a térség más országaiban, különös tekintettel a keresztény kultúra megerősítésére és az emberi méltóság politikai alapként történő érvényesítésére. A CDI szerves része a Kereszténydemokrata Internacionálénak, amely 1961-ben jött létre Santiago de Chilében, és azóta is összefogja a világ kereszténydemokrata pártjainak nemzetközi hálózatát. A 2018-as budapesti ülés után indult útjára a pártszövetség ifjúsági szervezete, és azóta is számos új párt csatlakozott Latin-Amerikából, Közép-Európából, valamint a Kaukázusból is. 
 
Friss hír, hogy az intézet kuratóriumának tagjává választották Azbej Tristant, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnökét is. A Hungary Helps – Magyarország segít nemzetközi humanitárius segélyprogramot is koordináló külügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében kifejtette: „A CDI azért dolgozik, hogy a keresztény értékeknek ismét erős és látható helyük legyen Európa és a világ közéletében. Meggyőződésem, hogy békét, biztonságot és közösséget csak a kereszténydemokrácia alapjaira lehet építeni. Örülök, hogy ebben a munkában mostantól én is szerepet vállalhatok.”
Barát János
Címkék:
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Kultúraromboló invázorok Európában
    El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
  • Vélemény
    A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha!
    A kereszténydemokrácia aktuálisabb, mint valaha – ezt tükrözi többek között Robert Francis Prevost, azaz XIV. Leó pápa névválvasztása is. (Elődje, XIII. Leó pápa volt az, aki az 1891-es Rerum novarum enciklikájával lerakta az egyház modern társadalmi tanításának alapjait, amely a munka, a tőke és a társadalmi igazságosság összefüggéseit tárgyalja a „hódító” liberalizmus és szocializmus korszakában).
  • Vélemény
    Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • MAGYAR VÁLOGATOTT
    Magyar-portugál - Rossi: a világ egyik legerősebb csapata lesz az ellenfelünk
    A felelőtlenségével csapatunknak majdnem vereséget okozó Sallai helyett Nagy Zsolt a kezdőben a portugálok ellen.
MTI Hírfelhasználó