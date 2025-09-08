Csak a szokásos baloldali lemez: Brüsszel Peti is adót emelne!

Az egykori (?) Gyurcsány Ferenc is megirigyelné azt a politikai akrobatamutatványt, ahogy Magyar Péterék igyekszenek tisz(t)ára mosni Tarr „nem mondjuk ki, mert belebukunk” Zoltán napnál is világosabb mondatait a választások utánra tervezett adóemelésről. (Erre szokták manapság azt mondani, hogy még a Holdról is látszik…)

2025. szeptember 8. 17:34

Mert hogyan reagált a MANökenkirály politikus a botrányos – és egyébként politikailag rendkívül amatőr – kijelentésekre? Nos, két szakítás (vagy nem szakítás? – szeret-nemszeret napraforgó szirmokkal) között készítettek egy olyan fényképet, egy „győzelmi tervet”, amely megbonthatatlan egységüket és erejüket hivatott a külvilág számára bizonyítani. (Hogy továbbra is jól fizessen a Weber meg a Soros). Mindezt egy virtigli eurobürokrata tárgyalóasztalnál, feltehetően valahol a Senne partján (értsd: Brüsszelben).

Értik, ugye? Az egyre komolytalanabb, lassan már a baloldali elemzők által is leírt (vagy legalábbis erős fenntartásokkal kezelt) zsebmessiás politikai elitcsapata Brüsszelből üzeni meg, hogy ők bizonyos nem Brüsszel tervét hajtják végre Magyarországon a tervezett adóemeléssel. Zseniális.

Azon meg már senki nem csodálkozik, hogy a magyar nárcisz ezek szerint ismét nem ment be a havi kétmillió forintos munkahelyére. „Business as usual.”

Barát János