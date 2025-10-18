Németh Szilárd: a kormány kiáll a rezsicsökkentés mellett

2025. október 18. 09:09

A kormány a nemzeti konzultációban várja az emberek támogatását, hogy egyértelműen meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést - mondta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az Alpiq Csepel Kft. Csepel II. kombinált ciklusú erőművében pénteken.

Németh Szilárd az Erőművek Éjszakája energiaipari eseményéhez kapcsolódóan tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt: nagyon fontos, hogy az Erőművek Éjszakáján az emberek betekintést nyerhetnek az energiatermelő cégek működésébe és abba, mennyi munka van abban, hogy világít a lámpa és meleg van a lakásban.

A politikus kiemelte, hogy a rezsicsökkentés 2013-as bevezetése óta a magyar energiapolitikának a magyar családok és a gazdaság biztonságos, folyamatosan rendelkezésre álló és megfizethető energiával való ellátása áll a középpontjában. Ezt a jogos nemzeti politikát a profitorientált vállalkozások is elfogadták - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy "mi magyarok fizetjük Európa legkisebb rezsiszámláit", és ezt még a 2022-es nagy energiaválság alatt is fenn tudták tartani. Jelezte: az általános és rendkívül nagyvonalú rezsicsökkentésen felül vannak olyan társadalmi csoportok, így többek között a gyógyászati segédeszközzel élők, a nagycsaládosok és a többgenerációs fogyasztók, akik plusz támogatásban részesülnek.

Németh Szilárd emlékeztetett: az Európai Parlament energiapolitikával foglalkozó szakbizottsága csütörtökön úgy döntött, 2026. január 1-jére előre hozza az orosz energiahordozók embargóját. Ha ez megtörténik, az azt jelentené, hogy a rezsicsökkentést be kellene szüntetnünk és arra kényszerülnénk, hogy sokkal drágább beszerzési útvonalakat keressünk, hogy az ország energiaellátása biztonságos legyen - emelte ki.

Hangsúlyozta: ezzel "hihetetlen módon megdrágulna" az energia, a rezsiszámlák átlagosan 3,5-szeresükre emelkednének, a benzin és a gázolaj literje pedig ezer forint fölé emelkedne. Felhívta a figyelmet arra: Magyarország földrajzi helyzete miatt "nem lenne egyszerű" máshonnan beszerezni az energiahordozókat.

Németh Szilárd szólt arról is, a nemzeti konzultációban arról is kérdezik az embereket: támogatnák-e, hogy az ország drágább forrásból szerezze be az energiahordozókat. Várjuk az emberek véleményét, támogatását, hogy egyértelműen meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés rendszerét - fogalmazott.

Németh Szilárd megköszönte az Alpiq Csepel Kft.-nek, hogy nemcsak a modern technológiák és a környezetvédelem iránt elkötelezettek, de kiemelkedő a társadalmi felelősségvállalásuk is.

Elmondta: az Alpiq Csepel II. erőműve egy korszerű, hatékony és környezetbarát, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű Budapest déli részén, az egykori Csepel Művek területén. A 2000-ben üzembe helyezett létesítmény Magyarország első, üzleti alapon magántőkéből épült erőműve, amely a magyar villamosenergia-szükséglet mintegy 7 százalékát képes kielégíteni. Az erőmű az országos hálózat számára 403 MW villamosenergia-kapacitással áll rendelkezésre, a távfűtéssel mintegy 20 ezer lakás hőellátását biztosítja Budapest déli kerületeiben.

A sajtótájékoztató után Németh Szilárd az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport vezérigazgatója, Briglovics Gábor kíséretében látogatást tett az erőműben.

MTI