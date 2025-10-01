Orbán Viktor: „Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”

Ma Koppenhágában gyűlnek össze az uniós állam- és kormányfők, a találkozót pedig rendkívüli feszültség övezi. A magyar delegáció figyelmeztet: éles vitákra kell számítani, „ketrecharc” várható az ülésteremben.
Az elmúlt napok nyilatkozatai előrevetítik a nehéz tárgyalásokat. Az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: „Európa harcban áll”. A lengyel miniszterelnök szerint „el kell ismernünk, hogy az orosz–ukrán a mi háborúnk”, a svéd kormányfő pedig arról beszélt, hogy „fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna uniós csatlakozásában előre tudjanak lépni.
A magyar álláspont ezzel szemben világos: hazánk nem tekinti saját háborújának az orosz–ukrán konfliktust. Ukrajna EU-tagságáról sincs egységes álláspont a közösségben, és Magyarország részvétele nélkül nincs is döntés. Budapest azt is egyértelművé tette, hogy a magyar adófizetők pénzét nem hajlandó Ukrajna finanszírozására fordítani.
A kormány hangsúlyozza: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig megakadályozza, hogy az ország belesodródjon a háborúba, és megvédi a magyar emberek pénzét.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Giczy György volt KDNP-elnök a közösségi oldalán arra utalt, hogy a Semjén Zsolt melletti kiállás „központi utasításra” történt, és kétségbe vonta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt tagsága meggyőződésből vállalná a közösségi támogatást. E kijelentések azonban több szempontból is félrevezetőek, sőt méltatlanok a kereszténydemokrata hagyományhoz.
-
Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.
-
A német-magyar kapcsolatokban a hangsúlyt az együttműködésre és azokra a témákra kell helyezni, amelyekben egyetértés van - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, az idei magyar-német barométer eredményeit bemutató rendezvényen.