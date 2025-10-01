Orbán Viktor: „Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”

2025. október 1. 08:29

„A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – szögezte le a miniszterelnök közösségi oldalán.

Ma Koppenhágában gyűlnek össze az uniós állam- és kormányfők, a találkozót pedig rendkívüli feszültség övezi. A magyar delegáció figyelmeztet: éles vitákra kell számítani, „ketrecharc” várható az ülésteremben.

Az elmúlt napok nyilatkozatai előrevetítik a nehéz tárgyalásokat. Az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: „Európa harcban áll”. A lengyel miniszterelnök szerint „el kell ismernünk, hogy az orosz–ukrán a mi háborúnk”, a svéd kormányfő pedig arról beszélt, hogy „fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna uniós csatlakozásában előre tudjanak lépni.

A magyar álláspont ezzel szemben világos: hazánk nem tekinti saját háborújának az orosz–ukrán konfliktust. Ukrajna EU-tagságáról sincs egységes álláspont a közösségben, és Magyarország részvétele nélkül nincs is döntés. Budapest azt is egyértelművé tette, hogy a magyar adófizetők pénzét nem hajlandó Ukrajna finanszírozására fordítani.

A kormány hangsúlyozza: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig megakadályozza, hogy az ország belesodródjon a háborúba, és megvédi a magyar emberek pénzét.

Orbán Viktor Facebook-oldala/Gondola