A kereszténydemokrácia nem parancsuralom - Giczy György figyelmébe ajánlva

Giczy György volt KDNP-elnök a közösségi oldalán arra utalt, hogy a Semjén Zsolt melletti kiállás „központi utasításra” történt, és kétségbe vonta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt tagsága meggyőződésből vállalná a közösségi támogatást. E kijelentések azonban több szempontból is félrevezetőek, sőt méltatlanok a kereszténydemokrata hagyományhoz.

2025. október 1. 07:04

Aljas rágalmak elítélése nem pártutasítás, hanem lelkiismereti, erkölcsi kötelesség

Először is: A Semjén Zsolt mellett megnyilvánuló kiállások valódi, belső meggyőződésből fakadnak. Honnét tudható ez? A KDNP tagságában és a nemzeti-keresztény közösségben sokan pontosan érzékelik, hogy az elmúlt hetekben olyan aljas támadások indultak a pártelnök ellen, amelyeknek témája, hangneme és módszerei inkább rágalomhadjáratra, semmint felelős közéleti vitára emlékeztetnek. Ezek elítélése tehát nem pártutasítás, hanem lelkiismereti, erkölcsi kötelesség.

A közös kiállás nem kényszerből, hanem közös értékekből fakad

Másodszor: Giczy György állítása, miszerint a KDNP központilag megparancsolta volna a kiállást, nem felel meg ebben formában a valóságnak. Egy politikai párt természetesen egyeztet, koordinál, közös álláspontot képvisel – ez elengedhetetlen bármely közösség működéséhez. De az, hogy a tagok közösen emelik fel szavukat egy igazságtalan támadással szemben, nem kényszerből, hanem a közös értékekből fakad. A kereszténydemokrácia egyik lényege éppen az: szabadság és felelősség együtt.

Ki beszélhet a KDNP nevében? Bizonyosan nem Giczy György

Harmadszor: Különösen beszédes, hogy Giczy György – aki egykor ugyan a KDNP elnöke volt, de már nem áll a párt oldalán – olyan nyilatkozatot tesz, amely a közösség megosztására lehet ismét alkalmas. Elnöksége idején esett szét két részre a párt, melynek csúcspontja az 1997-es pártszakadás volt: a frakció nagyobb része a Fideszhez csatlakozott, míg a Giczy-féle szárny tagjai független képviselőként folytatták. 1998-ban ugyan indult az országgyűlési választáson, de sem ő, sem a KDNP nem szerzett mandátumot. 2001-ben távozott az elnöki tisztségből, majd 2002-ben párttagságát is elvesztette, amikor a bírósági úton újjáalakult KDNP visszatért az 1997 előtti állapotokhoz. Mindez önmagában is mutatja: Giczy György kijelentése(i) inkább a nemzeti oldal megosztását, semmint erősítését szolgálják – holott most minden eddiginél nagyobb szükség van az egységre a ránk zúduló politikai és médiatámadásokkal szemben.

Az online kommunikáció koordinációval, nem fenyítés és kényszerítés által történik

Negyedszer: Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mai politikai kommunikáció jelentős része már az interneten, a közösségi oldalakon zajlik, hazánkban elsősorban a Facebookon. Ezért alapvető, hogy egy párt ne csak a parlamentben vagy a hagyományos médiában, hanem a közösségi felületeken is határozott, világos és közösségteremtő kommunikációt folytasson. A modern politikában ugyanis az online jelenlét éppoly fontos, mint a klasszikus politikai fórumok. Az #ErősKözösségErősElnök és #NincsTöbbHazugság hashtag-ek alatt posztolt KDNP-s személyes, szabad akaratból megosztott tartalmak az erős közösségi összetartást emelik a közösségi médiában egy magasabb szintre. Az online kommunikáció pedig koordinációval, nem fenyítés és kényszerítés által történik. Nap mint nap a gyermekek, a családok és a kiszolgáltatottak védelmében Ötödször: Giczy György szerint egy keresztény szellemiségű párttól elvárható lenne, hogy az „igazi áldozatokért” emeljen szót, akik az intézetek visszaélései miatt szenvedtek. A KDNP nap mint nap szót emel a gyermekek, a családok és a kiszolgáltatottak védelmében, de ami még fontosabb: kormányzati intézkedéseket ösztönöz és támogat, amelyek valódi változást hoznak. Nem véletlen, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzése során derülhetett fény Juhász Péter Pál megdöbbentő tevékenységére is. Végül szeretném hangsúlyozni: a kereszténydemokrata politika sosem volt és soha nem is lehet utasítások gépezete. Ellenkezőleg: a magyar közösség szabad, nemzeti érzelmű, és hívő emberekből áll, akik közös értékekből és hitből táplálkozva állnak ki egymás mellett. Ezt az igazságot pedig nem lehet elhallgattatni.

Gerzsenyi Krisztián