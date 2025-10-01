Dr. Simicskó István: Nem csak szavakban, de tettekben is kiállunk az idősek mellett

Dr. Simicskó István az október elsejei idősek világnapja alkalmából arról beszélt, egy társadalom érettségét a legjobban az mutatja meg, hogyan bánik az időseivel. „Az idősek hosszú évtizedek tapasztalatát hordozzák, ezért nagyon fontos a megbecsülésük, nagyon fontos, hogy figyeljünk az ő sorsukra, élethelyzetükre” – hangoztatta, hozzáfűzve,
idősebb polgártársaink tapasztalatára, bölcsességére szüksége van a magyar fiataloknak is.
Az idős emberek „értékeket hordoznak, hagyományokat ápolnak, adnak át gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak, adott esetben részt vesznek az unokák felnevelésében is” – mutatott rá a frakcióvezető. Kijelentette: erkölcsi kötelességünk megbecsülni mindazokat, akik egy életen át dolgoztak az országért.
Az elmúlt tizenöt évben a kormány nem csak szavakban, hanem tettekben, döntésekben, intézkedésekben is kifejezte az idősek iránti tiszteletet
– szögezte le Dr. Simicskó István. Kifejtette: míg 2010-ben 97 ezer forint volt az átlagos nyugdíj, 2025-ben ez már 246 ezer, tehát két és félszeresére növelte a kormány, és a 2025-ös költségvetésben 7200 milliárd forint áll rendelkezésre a nyugdíjakra, ami a 2026-os költségvetésben 7700 milliárd forintra emelkedik.
A KDNP kezdeményezője volt annak, hogy a nők, akik 40 év munkaviszonnyal rendelkeznek, kedvezményesen nyugdíjba mehessenek
– idézte fel a frakcióvezető. Úgy fogalmazott, „ez egy világraszóló sikertörténet”, nagyon sokan, 429 ezren éltek eddig ezzel a lehetőséggel.
A 13. havi nyugdíj visszavezetése is óriási kormányzati vívmány: amit a baloldal elvett, azt a Fidesz-KDNP-kormány visszaadta – folytatta Dr. Simicskó István. Közölte, 2026-ban csak a 13. havi nyugdíj 585 milliárd forintot jelent, ez a két és félmillió nyugdíjasnak jelentős segítség.
Beszélt arról is, hogy már öt alkalommal alkalmazták a nyugdíjprémiumot, kitért az Erzsébet utalványok rendszerére, a rezsivédelemre, megemlítette a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt, valamint a Gondosóra programot is, amely több száz életet mentett meg az elmúlt időszakban.
