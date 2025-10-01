Történelmi nap: mától nem fizetnek adót a háromgyerekes anyák!

Az új szabályozás minden olyan nőre vonatkozik, aki vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Akkor is igénybe vehető, ha a gyermekek közül már nem jár pótlék – például mert nagykorúvá váltak –, a korábbi jogosultság ugyanis elegendő. Az egyedülálló édesanyák ugyanúgy élhetnek a lehetőséggel.
A mentesség a munkával szerzett jövedelmek széles körére kiterjed. Ide tartozik a munkabér, a megbízási díj, a társas vállalkozásoknál a személyes közreműködés díja, a vállalkozói kivét, de még a mezőgazdasági őstermelők bevétele is. Így nem csupán az alkalmazottak, hanem a vállalkozó édesanyák is részesülhetnek a kedvezményből.
Az adómentességet adóelőleg-nyilatkozattal lehet kérni, amely elektronikusan vagy papíron is benyújtható a munkáltatóhoz. Aki időben beadja a nyilatkozatot, már az októberi fizetésében élvezheti az adómentesség előnyeit. Késedelmes igénylés esetén a következő hónapban, vagy legkésőbb az éves adóbevallásban érvényesíthető a kedvezmény.
Becslések szerint körülbelül 200–250 ezer édesanyát érinthet az új szabály. Átlagbér esetén havonta akár több mint százezer forinttal nőhet a kézhez kapott jövedelem, éves szinten pedig 1,3 millió forint körüli összeget takaríthatnak meg a családok. A kormány tervei között szerepel, hogy 2026-tól fokozatosan a kétgyermekes anyák is részesüljenek hasonló kedvezményben, életkor szerinti ütemezésben.
A kormány történelmi napként jellemezte az intézkedés életbe lépését, hangsúlyozva, hogy Magyarország ezzel újra a családok támogatásának élvonalába lép. A miniszterelnök nyilatkozatában kiemelte: a döntés egyszerre segíti a gyermeket nevelő édesanyákat, és erősíti a nemzeti önállóságot. A kormány szerint az új szabály a családpolitika és az adórendszer összefonódásának szimbóluma, amely hosszú távon is megerősíti a magyar családokat.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Giczy György volt KDNP-elnök a közösségi oldalán arra utalt, hogy a Semjén Zsolt melletti kiállás „központi utasításra” történt, és kétségbe vonta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt tagsága meggyőződésből vállalná a közösségi támogatást. E kijelentések azonban több szempontból is félrevezetőek, sőt méltatlanok a kereszténydemokrata hagyományhoz.
Kérlelhetetlen ellensége vagyok a pedofíliának és a pedofiloknak, ebben a kérdésben nálam radikálisabb ember nem sok van az Országgyűlésben - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.