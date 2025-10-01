Történelmi nap: mától nem fizetnek adót a háromgyerekes anyák!

Október elsejétől új korszak kezdődött a magyar családpolitikában: hatályba lépett az a törvény, amely a háromgyermekes édesanyák munkával szerzett jövedelmét teljes mértékben mentesíti a személyi jövedelemadó alól.

2025. október 1. 10:34

A lépést a kormány nem ok nélkül nevezi történelmi jelentőségűnek, hiszen az intézkedés egyszerre jelent gazdasági könnyebbséget és szimbolikus megerősítést a magyar családok számára.

Kik élhetnek a kedvezménnyel?

Az új szabályozás minden olyan nőre vonatkozik, aki vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Akkor is igénybe vehető, ha a gyermekek közül már nem jár pótlék – például mert nagykorúvá váltak –, a korábbi jogosultság ugyanis elegendő. Az egyedülálló édesanyák ugyanúgy élhetnek a lehetőséggel.

Milyen jövedelmeket érint?

A mentesség a munkával szerzett jövedelmek széles körére kiterjed. Ide tartozik a munkabér, a megbízási díj, a társas vállalkozásoknál a személyes közreműködés díja, a vállalkozói kivét, de még a mezőgazdasági őstermelők bevétele is. Így nem csupán az alkalmazottak, hanem a vállalkozó édesanyák is részesülhetnek a kedvezményből.

Hogyan igényelhető?

Az adómentességet adóelőleg-nyilatkozattal lehet kérni, amely elektronikusan vagy papíron is benyújtható a munkáltatóhoz. Aki időben beadja a nyilatkozatot, már az októberi fizetésében élvezheti az adómentesség előnyeit. Késedelmes igénylés esetén a következő hónapban, vagy legkésőbb az éves adóbevallásban érvényesíthető a kedvezmény.

Mekkora könnyebbséget jelent?

Becslések szerint körülbelül 200–250 ezer édesanyát érinthet az új szabály. Átlagbér esetén havonta akár több mint százezer forinttal nőhet a kézhez kapott jövedelem, éves szinten pedig 1,3 millió forint körüli összeget takaríthatnak meg a családok. A kormány tervei között szerepel, hogy 2026-tól fokozatosan a kétgyermekes anyák is részesüljenek hasonló kedvezményben, életkor szerinti ütemezésben.

Politikai üzenet is

A kormány történelmi napként jellemezte az intézkedés életbe lépését, hangsúlyozva, hogy Magyarország ezzel újra a családok támogatásának élvonalába lép. A miniszterelnök nyilatkozatában kiemelte: a döntés egyszerre segíti a gyermeket nevelő édesanyákat, és erősíti a nemzeti önállóságot. A kormány szerint az új szabály a családpolitika és az adórendszer összefonódásának szimbóluma, amely hosszú távon is megerősíti a magyar családokat.

Gondola